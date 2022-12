Audi będzie tylko elektryczne. Wyznaczono datę końca produkcji aut spalinowych

Nowego Audi, wyposażonego w silnik spalinowy, nie kupimy nawet przed datą wyznaczoną przez Unię Europejską. Niemiecki producent podjął decyzję i swoją przyszłość widzi w samochodach elektrycznych.

Koniec aut spalinowych w Europie

Na wstępie warto zaznaczyć, że Unia Europejska zamierza zakazać sprzedaży samochodów spalinowych w krajach członkowskich od 2035 roku. Dotyczy to nowych aut, a więc tych, które znajdziemy w salonach. Prawdopodobnie nic nie będzie stało na przeszkodzie do nabycia używanego auta spalinowego. Oczywiście wciąż będziemy mogli takim samochodem jeździć po europejskich drogach.

Co ciekawe, niektórzy producenci samochodów zapowiedzieli, że pozbędą się z oferty wozów z silnikami spalinowymi wcześniej niż wskazywałaby na to data wyznaczona przez UE. Przykładowo Volvo zamierza stać się w pełni elektryczne już do 2030 roku, Mini i Mercedes także do 2030 roku – choć producent z gwiazdą w logo nie wyklucza oferowania samochodów spalinowych po tej dacie na rynkach, na których będzie spore zapotrzebowanie na modele ICE.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości samochody spalinowe po prostu wymrą. Stare modele będą znikać z ulic, a pozostaną wyłącznie auta kolekcjonerskie, trzymane przez pasjonatów motoryzacji minionej epoki.

Audi wyznaczyło datę pozbycia się silników spalinowych

Firma z Ingolstadt oficjalnie ogłosiła, że swoją przyszłość widzi w elektrykach. Co więcej, podobnie jak konkurencja, przejdzie na produkcję wyłącznie samochodów bezemisyjnych jeszcze przed 2035 rokiem.

Dowiedzieliśmy się, że Audi od 2026 roku będzie premierowo wprowadzać na rynki na całym świecie wyłącznie modele w pełni elektryczne. Następnie, od 2029 roku, wszystkie fabryki firmy będą produkować samochody elektryczne, ale najpewniej jeszcze modele spalinowe. Natomiast produkcja spalinowych ma definitywnie zakończyć się do 2033 roku. Po tej dacie nie kupimy już nowego Audi z silnikiem spalinowym – dostępne będą tylko auta bezemisyjne.

Nawet następna generacja Audi R8, a więc samochodu znanego z brzmienia silnika V10, ma być elektryczna. Docelowo wszystkie modele zostaną w pełni zelektryfikowane. Warto dodać, że już teraz w ofercie niemieckiego producenta znajdziemy kilka interesujących elektryków – e-tron, e-tron GT czy Q4 e-tron. Wkrótce dołączy do nich również A6 e-tron, które w założeniach ma zapewnić naprawdę świetny zasięg i topowe osiągi.