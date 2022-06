Android Automotive wkrótce także w BMW, ale bez aplikacji Google

Bawarski producent, znany z samochodów zapewniających radość z prowadzenia, zamierza wdrożyć Android Automotive. Co ciekawe, BMW chce to zrobić bez pomocy Google.

Reklama

Android w autach Bayerische Motoren Werke

System infotainment rozwijany przez firmę z Mountain View znajdziemy już w wybranych samochodach poruszających się po publicznych drogach. Instalowany jest on w nowych Volvo, Polestarach czy Renault Megane E-Tech. Miałem ostatnio przyjemność sprawdzić to oprogramowanie w elektrycznym Volvo XC40 i muszę przyznać, że ma spory potencjał, aczkolwiek jeszcze niewykorzystany.

Wśród zalet Android Automotive w Volvo można wymienić wygodny dostęp do aplikacji i usług Google. Mamy bowiem do dyspozycji Mapy Google czy sklep z aplikacjami Google Play. Co ciekawe, BMW również zamierza wprowadzić Androida na pokład swoich samochodów, ale chce to zrobić na własnych zasadach.

Bawarczycy oficjalnie poinformowali, że w przyszłym roku zamierzają rozszerzyć swój system operacyjny BMW 8 i po raz pierwszy zintegrować go z Androidem w niektórych modelach, jako drugie podejście technologiczne obok obecnego wariantu opartego na systemie Linux.

iDrive 8.0 w BMW i4 (fot. GRI CARS)

Integrujemy najlepsze aspekty wszystkich światów – mogą to być nasze własne rozwiązania, oprogramowanie Open Source lub oprogramowanie komercyjne, w zależności od tego, jak wygląda konkretne rozwiązanie. Dbamy o to, aby nasi klienci zawsze cieszyli się wyjątkowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb doświadczeniem cyfrowym w swoim pojeździe. Stephan Durach, główny programista ds. cyfrowych wrażeń z jazdy w BMW

Android Automotive, ale bez Google

Serwis 9to5Google zwraca uwagę, że BMW zamierza zastosować podobną politykę jak Mercedes, czyli owszem, Android Automotive pojawi się w samochodach, ale bez aplikacji Google.

Wcześniej napisałem, że zaletą systemu infotainment w elektrycznym Volvo są właśnie usługi i aplikacje Google. Niestety, w bawarskich autach raczej nie otrzymamy nawigacji Mapy Google czy obsługi głosowej z wykorzystaniem Asystenta Google. Firma prawdopodobnie wciąż będzie promować autorską nawigację i swoje aplikacje.

Nie oznacza to jednak, że użytkownicy nie będą mieli możliwości chociażby instalowania aplikacji. BMW wcześniej już zawarło umowę z Faurecia i Aptoide, a więc sklep z aplikacjami pojawi się w systemie. Wątpię jednak, aby Google zdecydowało się dystrybuować swoje aplikacje poza oficjalnym sklepem Google Play.

Co ciekawe, właściciele nowych BMW niekoniecznie od razu zauważą zmianę. Android Automotive najpewniej posłuży jako baza do autorskiego oprogramowania, które może mieć prawie identyczny interfejs i funkcje, jak stosowany obecnie iDrive 8. Pierwsze auta z nowym oprogramowaniem mają pojawić się w okolicach marca 2023 roku.