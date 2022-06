Obliczanie kosztu przejazdu autostradą Was męczy? Mapy Google będą mieć na to sposób

Zapewne wśród czytających ten tekst znajdzie się co najmniej kila osób, które skorzystały z dostępnej w Mapach Google opcji omijania płatnych dróg. Okazuje się, że firma chce pomóc również tym, którzy wolą jeździć autostradami.

Mapy Google z obliczaniem kosztów

Sprawdzanie cen autostrad nigdy nie należy do najprzyjemniejszych. Każdy odcinek ma swoje stawki, aplikacje nie zawsze działają bezproblemowo, a jeżeli dodamy do tego podróżowanie po Europie z różnymi modelami opłat i przyklejanymi winietami, to nic dziwnego, że kierowcy czasami decydują się pojechać bocznymi drogami. Dzięki nowej funkcji w Mapach Google planowanie trasy przez płatne odcinki będzie choć trochę mniej irytujące.

Planowanie trasy z Mapami Google będzie wkrótce przyjemniejsze (ale jeszcze nie dla wszystkich)

Mapy Google zyskują funkcję, dzięki której będziemy mogli sprawdzić koszt, jaki poniesiemy na trasie. Według wpisu na stronie firmy:

Zobaczycie kwotę za przejazd do celu, jeszcze zanim uruchomicie nawigację, dzięki zaufanym informacjom od lokalnych organów zarządzających płatnymi odcinkami. Sprawdzamy takie czynniki jak posiadanie karty opłaty drogowej, dzień tygodnia oraz koszt przekraczania punktów opłat w danym momencie.

Dodatkowo, jeżeli trasa ma dwa cenniki – dla posiadających kartę opłaty drogowej i tych bez, Mapy umożliwią pokazanie obu cen. Funkcja została zapowiedziana w kwietniu tego roku, ale dopiero teraz firma zajmuje się wdrażaniem aktualizacji.

Jak na razie – nie w Polsce

Niestety, nie wszyscy skorzystają z ulepszonej wersji aplikacji. Dostępność nowej funkcji jest na razie ograniczona do ok. 2000 dróg w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Japonii oraz Indonezji. W przyszłości z opcji sprawdzania ceny płatnych odcinków powinny skorzystać kolejne kraje.

Miejmy tylko nadzieję, że Unia Europejska zostanie potraktowana w miarę kolektywnie i większość krajów, w tym Polska otrzyma aktualizację niedługo. Może już w następne wakacje planowanie trasy Białystok-Marsylia nie zaskoczy nas opłatami na autostradach.

A W jak najczęściej podróżujecie? Wolicie korzystać z płatnych odcinków, czy zamiast krótszego czasu dojazdu liczy się dla Was kilka dyszek więcej w portfelu?