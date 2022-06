Mapy Google z coraz silniejszą konkurencją. Na Android Auto pojawiła się nowa nawigacja

Nic nie zapowiada, aby Mapy Google miały stracić tytuł najczęściej używanej nawigacji wśród użytkowników Android Auto. Ich wysoka popularność nie oznacza jednak, że nie mamy interesujących alternatyw. Co więcej, do listy aplikacji wartych uwagi dołącza właśnie nawigacja HERE WeGo.

Reklama

Konkurencja jest coraz liczniejsza

Przez dość długo użytkownicy Android Auto byli ograniczeni do dwóch nawigacji – Mapy Google i Waze. Oczywiście mamy do czynienia z jednymi z najlepszych rozwiązań na rynku, ale nie wszystkim muszą one odpowiadać. Na szczęście, Google w 2020 roku podjęło decyzję o otworzeniu swojej platformy na konkurencje nawigacje. Co ciekawe, Apple zrobiło to wcześniej, a przecież firma z Cupertino nie jest raczej znana z otwartości.

Pomińmy jednak fakt, kto był pierwszy – Apple czy Google – i skupmy się na ważniejszych informacjach dla użytkowników oprogramowania z Mountain View. Na liście dostępnych nawigacji, oprócz oczywiście aplikacji Mapy Google i Waze, mamy już Yanosika, AutoMapę czy Sygic. Natomiast teraz do tego grona dołączą nawigacja HERE WeGo.

Warto zaznaczyć, że aplikacja HERE WeGo już w marcu otrzymała wsparcie dla Android Auto, ale wówczas mieliśmy do czynienia z beta testami. Twórcy, po kilku miesiącach, wreszcie zdecydowali się udostępnić wyczekiwaną funkcję dla wszystkich zainteresowanych. Najnowsza aktualizacja stabilnego wydania aplikacji wspiera już oprogramowanie Google dla kierowców.

Co otrzymują użytkownicy HERE WeGo?

Podobnie jak w aplikacji dostępnej z poziomu ekranu smartfona, HERE WeGo w Android Auto zapewnia funkcję map offline. Możemy więc pobrać interesujące nas mapy, aby mieć do nich dostęp niezależnie od jakości połączenia z siecią. Nawigacja zapewnia również informacje o aktualnej prędkości i pokazuje ograniczenia obowiązujące na danym odcinku drogi, co niekoniecznie dostępne jest u wszystkich osób preferujących Mapy Google.

Interfejs HERE WeGo jest podobny do tego znanego z już dostępnych nawigacji. Otrzymujemy więc minimalizm i dostarczanie wyłącznie najważniejszych wskazań. Nie zabrakło asystenta pasa ruchu, który sprawdza się szczególnie na bardziej rozbudowanych skrzyżowaniach.

Najnowsza wersja, ze wsparciem dla Android Auto, dostępna jest do pobrania w Google Play.