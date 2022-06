Hyundai IONIQ 6 wygląda jak auto koncepcyjne, ale tak naprawdę nim nie jest

Koreański producent pochwalił się wyglądem swojego nowego elektryka. Trzeba przyznać, że Hyundai IONIQ 6 prezentuje się naprawdę ciekawie, a przez samego producenta jest określany elektrycznym Streamlinerem.

W portfolio Hyundaia znajdziemy hybrydy plug-in i elektryki, które raczej nie wyróżniają się z tłumu. Owszem, przykładowo Kona prezentuje się dobrze, ale nie zdradza, że jest przedstawicielem elektrycznej oferty – wygląda jak każdy inny model Koreańczyków. Jakby nie zielone tablice, to można pomyśleć, że mamy do czynienia z samochodem spalinowym.

Tego samego nie można jednak powiedzieć o przedstawicielach nowej rodziny IONIQ. Pierwszy z tej linii, pokazany już wcześniej IONIQ 5, na pewno zwraca na siebie uwagę. Producent postawił tutaj na bardziej wyjątkowy design, którego nie znajdziemy w pozostałych modelach, a tym bardziej w autach konkurencji. Na szczęście próba wyróżnienia się przyniosła pozytywny rezultat – IONIQ 5 jak najbardziej może się podobać.

Kolejny członek tej rodziny, czyli Hyundai IONIQ 6, także nie ma nudnego designu. Wyraźnie nawiązuje on do koncepcyjnego modelu Prophecy oraz przypomina połączenie Porsche 911 i Mercedesa CLS. Znajdziemy również elementy wspólne z IONIQ 5 – wygląd wnętrza, „pikselowe” światła z tyłu i wykorzystanie tej samej platformy modułowowej E-GMP.

Hyundai IONIQ 6 ma w sobie również coś z filmów sci-fi z lat 80. i 90. Niektórzy twórcy dzieł utrzymanych w stylu cyberpunku podobnie wyobrażali sobie motoryzację przyszłości.

Jak już wspomniałem, producent określa ten model elektrycznym Streamlinerem. Jak możemy przeczytać w oficjalnej informacji prasowej:

Streamliner to pojazd, w którym zastosowano opływowy kształt zapewniający zmniejszenie oporu powietrza. Termin ten stosuje się do szybkich składów kolejowych z lat 30. i 50. XX wieku oraz do ich następców – pociągów typu „bullet”. W ramach nurtu Streamline Moderne powstały takie samochody jak: Chrysler Airflow, Tatra 603, Pontiac Streamliner. Termin ten stosowano w odniesieniu do samochodów osobowych i ciężarowych, które odznaczały się opływowością oraz lekkością.