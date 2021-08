Polski Standard Płatności nie może narzekać na brak popularności BLIKA. Jeżeli ktoś jednak jeszcze z niego nie korzysta, BLIKOMANIA zdecydowanie może go do tego zachęcić. Z kolei osoby, które są już za pan brat z tą metodą płatności, zapewne będą sięgały po nią jeszcze częściej.

Płać BLIKIEM i wygrywaj w loterii BLIKOMANIA. W puli ponad 2 mln złotych

To już trzecia edycja loterii BLIKOMANIA. W tegorocznej przygotowano zestaw nagród pieniężnych o wartości ponad 2 mln złotych. Każdego dnia losowanych będzie 135 po 100 złotych każda (łącznie 16065), a do tego co miesiąc jeszcze jedna w wysokości 100000 złotych (powiększona o kwotę, którą organizator, tj. Polski Standard Płatności, przeznaczy na podatek dla właściwego urzędu skarbowego).

Udział w loterii może wciąż każdy użytkownik BLIKA, który wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej BLIKOMANII. Należy w nim podać imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz oświadczyć, że ma się ukończone 18 lat i wybrać aplikację mobilną banku, za pośrednictwem której będą dokonywane płatności z wykorzystaniem BLIKA.

Ponadto wymagane jest też zaakceptowanie regulaminu loterii oraz wyrażenia zgód, w tym m.in. na przetwarzanie przez Polski Standard Płatności podanych przez użytkownika danych dla celów marketingu bezpośredniego oraz promocjach.

źródło: Polski Standard Płatności

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy potwierdzić rejestrację, klikając w link aktywacyjny. W następnym kroku trzeba dokonać wpłaty weryfikacyjnej w wysokości 1 złoty na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. W tym miejscu warto dodać, że bierze ona udział w loterii BLIKOMANIA.

Loteria trwa od dziś, tj. 2 sierpnia, do 17 stycznia 2021 roku (okres ten uwzględnia postępowanie reklamacyjne, bowiem ostatnie losowanie przewidziano na 1 grudnia 2021 roku). W losowaniu biorą udział wszystkie rodzaje transakcji BLIKIEM. W przypadku wygranej, Polski Standard Płatności poinformuje zwycięzcę o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, dlatego warto regularnie sprawdzać swoją skrzynkę pocztową, podaną w trakcie rejestracji do loterii.

BLIKOMANIA 2021 będzie promowana kilkoma spotami z MC Silkiem i symbolami szczęścia w roli głównej. Jeden z nich możecie obejrzeć poniżej:

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „BLIKOMANIA” (PDF)