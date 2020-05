mBank w AppGallery – już jest, ale nie dla smartfonów z HMS

Przy okazji polskiej premiery m.in. smartfonów Huawei Y6p i Y5p oraz tabletu Huawei MatePad T8, producent dał znać, że za jakiś czas aplikacja mBanku pojawi się w sklepie AppGallery. Dziś niespodziewanie poinformowano, że już ją tam umieszczono, lecz okazuje się, że nie jest ona dostępna na wszystkie urządzenia tej marki.

„Aplikacja mBanku już dostępna w Huawei AppGallery”

Wyobraźcie sobie nasze niedowierzanie, kiedy zobaczyliśmy, że na naszą redakcyjną skrzynkę przyszedł mejl o przytoczonym powyżej tytule. Przecież jeszcze dwa tygodnie temu mówionoi, że aplikacja mBanku pojawi się w sklepie AppGallery, ale mimo wszystko nieprędko. Huawei nie podał konkretnego terminu, jednak informacja ta była szalenie istotna, gdyż programy bankowe to jedni z największych nieobecnych na platformie chińskiej marki. Co więcej, trwają też rozmowy z Revolut, który w samej Polsce ma ponad milion użytkowników.

Gdybyśmy artykuł ten zatytułowali tak, jak Huawei mejla do mediów, bylibyśmy nie fair wobec was i nas samych, ponieważ w rzeczywistości nie ma powodów do nadmiernej ekscytacji. Aplikacja mBanku faktycznie bowiem została udostępniona w sklepie AppGallery, lecz producent informuje, że na razie jest ona dostępna jedynie dla urządzeń korzystających z Google Mobile Services.

Posiadacze najnowszych smartfonów i tabletów z Huawei Mobile Services więc z niej nie skorzystają.

A przynajmniej na razie, gdyż pełna integracja aplikacji mBanku z Huawei Mobile Services nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy, aby była ona w pełni funkcjonalna na smartfonach i tabletach Huawei z Androidem, które nie mają Usług Google (GMS).

Co ciekawe, dla pewności sprawdziliśmy na kilku smartfonach z HMS, czy aplikacja mBanku rzeczywiście nie będzie działać na nich i wyobraźcie sobie nasze zaskoczenie, gdy okazało się, że… działała i to w niemal 100%! Kacper z powodzeniem ją pobrał i się do niej zalogował oraz włączył logowanie odciskiem palca i wykonał przelew.

Nie udało mu się jednak włączyć Google Pay, z oczywistych powodów. Najprawdopodobniej był to jednak błąd, gdyż już nie jest to możliwe, ale jednocześnie to też dowód, że prace są na bardzo zaawansowanym etapie.

