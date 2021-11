Wielka wyprzedaż na AliExpress na Dzień Singla 11.11. Darmowa wysyłka dla wszystkich

Dzień Singla, który przypada na 11 listopada, jest kolejnym zagranicznym świętem, które mocno zyskuje na popularności w Polsce. AliExpress przygotowało z tej okazji Globalny Festiwal Zakupów pod hasłem „Maksimum Okazji, Maksimum Zabawy”.

Dzień Singla to prawdziwa gratka dla klientów

Dzień Singla to święto, które jest obchodzone z ogromną pompą w Chinach. Jest on argumentem do przygotowywania licznych promocji, z których klienci bardzo chętnie korzystają. Zwykle po zakończeniu tego festiwalu zakupowego platformy e-commerce chwalą się wielkością i wartością sprzedaży, które rok w rok robią wielkie wrażenie.

AliExpress podaje, że w zeszłym roku konsumenci na całym świecie pobili rekordy sprzedaży w porównaniu z poprzednimi latami. W 2020 roku liczba międzynarodowych kupców spoza Chin, którzy wzięli udział w festiwalu zakupów z okazji Dnia Singla, wzrosła ponad trzykrotnie.

Wielka wyprzedaż na AliExpress na Dzień Singla 11.11

Globalny Festiwal Zakupów pod hasłem „Maksimum Okazji, Maksimum Zabawy” oficjalnie rozpoczął się już dziś, choć wybrane oferty będą obowiązywać dopiero od 11 listopada, od godziny 9:00. Klienci bez problemu odnajdą je zarówno w aplikacji na urządzenia mobilne, jak i na stronie internetowej.

Klientów, oprócz obniżonych nawet o 70% cen, z pewnością przyciągnie również darmowa wysyłka na wszystkie produkty wyprzedażowe bez minimalnej wartości zamówienia. Mimo że są ich miliony, to najbardziej opłacalne oferty z pewnością zakończą się bardzo szybko, dlatego warto mieć je na oku.

AliExpress w październiku zakończyło budowę centrum logistycznego pod Łodzią, dzięki czemu wybrane produkty zostaną wysłane do klientów w Polsce w ciągu trzech dni, natomiast w niektórych lokalizacjach będą dostarczone nawet następnego dnia (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu).

Dostawa w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia dotyczy produktów wielu marek, w tym Dreame, iLife, InFace, Booster i 70 Mai, a także Xiaomi. Ponadto platforma zapewnia dla wybranych produktów dostawę z magazynów w Chinach maksymalnie w 15 dni.