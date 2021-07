Płatności zbliżeniowe BLIKIEM już dostępne w Banku Millennium!

Zapowiedź wdrożenia płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem BLIKA spotkała się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników. Okazuje się, że nie musieliśmy czekać długo na ich udostępnienie. Pierwsi klienci Banku Millennium mogą już z nich korzystać!

Bank Millennium już udostępnił płatności zbliżeniowe BLIKIEM!

Płatności zbliżeniowe BLIKIEM były zapowiadane przez Polski Standard Płatności już od 2018 roku, ale na ich oficjalne wdrożenie musieliśmy czekać ponad dwa i pół roku. Zostały one zaanonsowane dwa tygodnie temu i wówczas dowiedzieliśmy się, że będą mogli z nich korzystać klienci sześciu banków, w tym Banku Millennium. Nie spodziewaliśmy się jednak, że zostaną one udostępnione tak szybko!

Bank Millennium jest pierwszym bankiem w Polsce, który umożliwi swoim klientom płacenie za zakupy zbliżeniowo z wykorzystaniem BLIKA. Biuro prasowe instytucji informuje, że z rozwiązania tego może już korzystać „pierwsza grupa klientów”, a wkrótce będą mogły również kolejne.

Jak płacić zbliżeniowo BLIKIEM w Banku Millennium?

Aktywacja płatności zbliżeniowych BLIKIEM jest bardzo szybka i prosta – wystarczy wybrać odpowiednią opcję w aplikacji na urządzenia mobilne, a także podać źródło płatności. Na tę chwilę dostępny jest wyłącznie rachunek bieżący, ale w przyszłości do listy dopisane zostanie również konto karty kredytowej. Fizycznej karty nie trzeba podpinać do tej usługi, jak ma to miejsce w przypadku Google Pay czy Apple Pay.

Aby jednak korzystać z płatności zbliżeniowych BLIKIEM, wciąż należy posiadać smartfon z modułem NFC, który musi być włączony podczas płacenia w sklepie. Nie jest natomiast wymagane aktywne połączenie z internetem – to największa różnica względem kodu BLIK, ponieważ użytkownik musi połączyć się z siecią, aby go wygenerować.

Niestety, na tę chwilę płatności zbliżeniowe BLIKIEM są dostępne wyłącznie dla posiadaczy smartfonów z systemem Android. Bank Millennium nie podał informacji, kiedy zostaną udostępnione użytkownikom iPhone’ów. Na koniec trzeba jeszcze dodać, że klienci tej instytucji mogą płacić zbliżeniowo BLIKIEM w każdym terminalu, który obsługuje płatności kartami Mastercard, bowiem właśnie ta organizacja pomagała Polskiemu Standardowi Płatności wdrożyć tę usługę.