Wielka loteria InPost – do wygrania m.in. PS5, smartfony, opaski i hulajnogi Xiaomi oraz Nissan LEAF

InPost ma w całej Polsce już ponad 15 tysięcy Paczkomatów. Jedne są większe, inne mniejsze, ale łączy je ogromna popularność. Wśród wielu klientów jest to najpopularniejsza metoda dostawy zakupów. Teraz tym bardziej warto z niej korzystać, ponieważ trwa wielka loteria InPost, w której do wygrania są cenne nagrody, w tym samochód elektryczny Nissan LEAF.

Wielka loteria InPost – nagrody

Jak często korzystacie z Paczkomatów? Teraz z pewnością będziecie to robić jeszcze częściej, ponieważ dzięki temu można wygrać mnóstwo atrakcyjnych i cennych nagród. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w loterii InPost? Przede wszystkim odebrać paczkę z Paczkomatu w ciągu dwóch godzin od momentu, w którym przesyłka zostanie umieszczona w maszynie przez kuriera.

źródło: InPost

Przyjmujecie wyzwanie? Powinniście, ponieważ do wygrania jest cała masa nagród natychmiastowych:

3000 zestawów klocków, z których można zbudować – uwaga – Sortownię InPost,

20 hulajnóg elektrycznych Xiaomi,

20 rowerów treningowych Zipro,

10 konsol PlayStation 5,

40 opasek Xiaomi,

50 gier planszowych Kingdomino.

Co więcej, każda osoba, która odbierze przesyłkę z Paczkomatu w ciągu dwóch godzin, otrzyma nagrodę gwarantowaną od Empiku. Do wyboru jest darmowy dostęp do Empik Go na 30 dni lub do Empik Music na 60 dni. Trzeba tu jednak dodać, że jeden klient może skorzystać z bezpłatnego okresu w każdej z ww. usług tylko jeden raz.

Wielka loteria InPost – jak wziąć udział?

Skoro kwestię nagród mamy już omówioną, to czas powiedzieć, jak wziąć udział w wielkiej loterii InPostu. Po odebraniu paczki w regulaminowym terminie należy wejść na dedykowaną stronę internetową loterii InPost i wypełnić dostępny na niej formularz. System od razu przyzna nagrodę gwarantowaną i poinformuje, czy zgłaszający wygrał nagrodę natychmiastową.

Jeżeli nie, nic straconego – można bowiem zgłosić nieograniczoną liczbę paczek. Co więcej, przesyłki odebrane w sobotę i niedzielę zapewniają dwa dodatkowe losy w grze o nagrodę główną, którą jest samochód elektryczny Nissan LEAF. Dodatkowo można zyskać jeszcze jeden los w losowaniu finałowym, zaznaczając zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przy wypełnianiu formularza.

W loterii mogą wziąć udział przesyłki odebrane z Paczkomatu od 19 października 2021 roku do 24 grudnia 2021 br. Losowanie nagrody głównej – samochodu elektrycznego Nissan LEAF – odbędzie się 11 stycznia 2022 roku.

Regulamin loterii promocyjnej „Bądź szybki w te klocki 2021” (PDF)

Regulamin konsumenckiej akcji promocyjnej „Bądź szybki w te klocki 2021” (PDF)