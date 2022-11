W Plusie kupisz droższy smartfon w cenie tańszego!

Sieć Plus wprowadza do swojej oferty nową promocję. Dzięki niej klienci, którzy zdecydują się na zakup topowych modeli smartfonów Samsunga w 12 ratach, będą mogli otrzymać wersję z większą ilością pamięci wbudowanej w cenie wariantu z mniejszą ilość pamięci. To jednak nie wszystko, co przygotował operator.

Jakie smartfony obejmuje promocja Plusa?

Nowa promocja, przygotowana przez operatora, jest skierowana do klientów indywidualnych, którzy zdecydują się na zakup smartfona w 12 ratach. W jej ramach otrzymają urządzenie z 512 GB pamięci w cenie modelu z 256 GB pamięci, a osoby, które wybiorą Galaxy z 256 GB pamięci, zapłacą za niego jak za wersję ze 128 GB. Promocja obejmuje trzy flagowe modele Samsunga: Galaxy Z Flip 4 5G, Galaxy Z Fold 4 5G oraz Galaxy S22 Ultra 5G.

Czy dużo można zaoszczędzić dzięki tej promocji? Okazuje się, że całkiem sporo – w niektórych przypadkach może to być nawet ponad 1000 złotych. Jeśli klient zdecyduje się skorzystać z nowej oferty Plusa i zakupić Galaxy Z Flip 4 5G, to za wersję ze 128 GB pamięci wbudowanej zapłaci 4899 złotych (zamiast 5699 złotych), a za wariant 256 GB – 5209 złotych (zamiast 6049 złotych). Z kolei za Samsunga Galaxy Z Fold 4 5G z 512 GB wbudowanej pamięci klienci zapłacą 8499 złotych (zamiast 9899 złotych).

Z kolei najwięcej można zaoszczędzić przy zakupie Galaxy S22 Ultra 5G, ponieważ za wersję z 256 GB wbudowanej pamięci zapłacicie 5959 złotych (zamiast 7048 złotych). Jest to więc oszczędność rzędu 1089 złotych. W przypadku Galaxy S22 Ultra ze 128 GB pamięci cena z 6549 złotych dzięki promocji spada do 5459 złotych, a za wersję z 512 GB zapłacicie 6459 złotych (zamiast 7649 złotych).

Co jeszcze można zyskać?

W swoim komunikacie operator sieci Plus dodaje, że każdy klient, wybierając abonament, dostanie dwukrotnie większy pakiet internetu oraz dostęp do serwisu Disney+ nawet na dwa lata. Ponadto Plus umożliwia dobranie abonamentów dla bliskich za 1 złoty miesięcznie nawet przez 15 miesięcy.

Promocja, dzięki której kupicie droższego Samsunga w cenie tańszego, potrwa do końca 2022 roku.