Nie spodziewajcie się listu z Hogwartu w tym roku. Gra Hogwarts Legacy zalicza spore opóźnienie

Jedną z najjaśniejszych gwiazd prezentacji PlayStation 5 Showcase bez wątpienia było Hogwarts Legacy – gra, na którą czekało wielu graczy i fanów książek J.K. Rowling. Niestety, jak się okazuje, na tytuł ten poczekamy jeszcze dłużej, niż początkowo zakładano.

Hogwarts Legacy zadebiutuje dopiero w 2022 roku

Dla wielu graczy Hogwarts Legacy był jedną z najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku. Niestety tytuł ten zaliczył dość spore opóźnienie, twórcy przy pomocy mediów społecznościowych gry poinformowali, że Hogwarts Legacy zadebiutuje dopiero w 2022 roku. Nie podano żadnego bardziej precyzyjnego terminu, ale ja spodziewałbym się premiery dopiero pod koniec przyszłego roku.

Powody przesunięcia, rzekłbym, są dość standardowe — chęć dostarczenia jak najlepszego produktu, co naturalnie wydłuża czas produkcyjny. Mnie dłuższe oczekiwanie nieszczególnie przeszkadza, bo od lat marzę o otwartej grze RPG w świecie Harrego Pottera. Trzymam więc kciuki, by twórcy rzeczywiście dostarczyli prawdziwy hit.

Za grę odpowiada studio Avalanche Software, które na swoim koncie ma takie gry jak Disney Infinity czy Toy Story 3: The Video Game. Hogwarts Legacy ma być więc najambitniejszą grą tego zespołu, co potwierdza ostatni zwiastun produkcji.

Akcja gry rozgrywać się ma jeszcze na długo przed książkową serią J.K. Rowling, jednak miejsce akcji pozostanie to samo, co w przygodach Harrego Pottera. Hogwart ma być ogromną i otwartą lokacją, którą będziemy mogli dość swobodnie zwiedzać, oczywiście, jeśli pozwoli nam na to plan lekcji. W grze stworzyć mamy swoją własną postać, która będzie musiała przebyć wszystkie szkolne lata w Szkole Magii i Czarodziejstwa.

Ma być więc to RPG „pełną gębą”, w którym to będziemy rozwijać swoją postać, uczyć się nowych zaklęć i mierzyć z coraz to potężniejszymi przeciwnikami. Co ciekawe, w grze znaleźć mamy też wiele innych lokacji, nie tylko sam Hogwart. Zapowiada się świetna gra dla fanów książek i filmów o Harrym Potterze!

Hogwarts Legacy zadebiutuje (najprawdopodobniej) pod koniec 2022 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Choć posiadaczom starej generacji konsol radzę przygotować się na najgorszy scenariusz — nie zdziwię się, jeśli do premiery gry, twórcy zrezygnują z wersji Hogwarts Legacy na PS4 i Xbox One.