Zazwyczaj gry są opóźnianie… Dead Island 2 łamie ten stereotyp, będzie szybciej!

Przyzwyczailiśmy się do tego, że w ostatnich miesiącach trendem w gamingu było opóźnianie gier. Deweloperzy Dead Island 2 postanowili jednak pójść pod prąd i produkcja wyjdzie wcześniej niż planowano!

Dead Island 2 wyjdzie 7 dni wcześniej

Kontynuacja kultowego Dead Island po latach oczekiwań i kilku opóźnieniach wreszcie ujrzy światło dzienne. Do dzisiaj oficjalną datą premiery był 28 kwietnia, ale teraz się to zmieniło. Deweloperzy oficjalnie potwierdzili, że Dead Island 2 osiągnęło złoty status i zostało wysłane do tłoczni. Wydawca zadecydował także, że zmieni datę premiery na 21 kwietnia. To oznacza, że będziemy mogli zagrać siedem dni wcześniej!

Jest to o tyle zaskakujące, że ostatnio trendem w branży gamingu było przesuwanie premier. Taki los spotkał np. świetne Hogwarts Legacy czy też Skull and Bones, które jeszcze nie zadebiutowało. Decyzja o przesunięciu Dead Island 2 na 21 kwietnia być może jest także podyktowana tym, że Star Wars Jedi: Survivor opóźniono i sequel zadebiutuje 28 kwietnia. Jak podają wydawcy,

Przedstawiciele Deep Silver oraz Dambuster Studios są w równym stopniu pełni zachwytu, jak i ulgi, mogąc ogłosić dziś światu, że długo wyczekiwana nowa odsłona sagi o zabijaniu zombie, Dead Island 2, OSIĄGNĘŁA ZŁOTY STATUS! W ramach świętowania tego wydarzenia obie firmy postanowiły również skrócić czas oczekiwania fanów i wypuścić grę tydzień wcześniej, niż pierwotnie planowano, czyli w piątek 21 kwietnia 2023 r.

Dead Island 2 wygląda złowieszczo (źródło: Amazon / Dead Island)

Gracze czekają na Dead Island 2

Dead Island było na tyle dobrze odebrane, że gracze z niecierpliwością czekają na kolejną odsłonę gry. Będziemy w niej uczestniczyć w wydarzeniach, które mają się dziać po historii znanej nam z poprzedniej części. Wirus dotarł już do Kalifornii, a Los Angeles objęto kwarantanną.

8.5 Ocena 7 Ocena

Jako gracz wcielimy się w rolę osoby odpornej na ugryzienia, która dzięki wirusowi dostała nowe moce. Nie dość, że musimy się oswoić z tymi zdolnościami, to jeszcze mamy za zadanie uratować świat. Z jednej strony brzmi to jak klasyka gatunku, a z drugiej – nie mogę się doczekać!

Dead Island 2 w przedsprzedaży można nabyć w tym miejscu.

Macie zamiar zagrać w tę grę? Dajcie znać!