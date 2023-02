Star Wars Jedi: Survivor opóźnione! Nowy trend na rynku gier?

Premiera Star Wars Jedi: Survivor zostaje opóźniona o kilka tygodni. Na całe szczęście twórcy nie zwlekali z podaniem nam informacji o nowej dacie premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Kiedy więc ukaże się Star Wars Jedi: Ocalały?

Star Wars Jedi: Survivor z nową datą premiery

Jakkolwiek nam, fanom uniwersum Gwiezdnych Wojen, by to nie przeszkadzało, najnowsza gra od Respawn Entertainment zostaje opóźniona. Wpierw Valve omyłkowo udostępniło w swoim sklepie stronę gry, gdzie mogliśmy znaleźć informację o jej premierze 15 marca. Następnie podczas The Game Awards 2022 dostaliśmy oficjalną datę premiery, która to miała nastąpić 17 marca 2023.

Tuż po gali natomiast dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat samej gry, dzięki wywiadowi udzielonemu przez jednego z jej twórców.

Okazuje się jednak, że nie będzie nam dane wyruszyć w podróż do odległej galaktyki w podanym wcześniej terminie. Oficjalne konto EA Star Wars na Twitterze ogłosiło bowiem przesunięcie premiery na 28 kwietnia 2023. Czym usprawiedliwione zostało 6 tygodni dodatkowego czekania?

Czas potrzebny na „ostatnie poprawki”

Jak dowiadujemy się z obszernego komunikatu, który udostępniony został w formie obrazka, te 6 tygodni jest niezwykle istotne dla twórców. Zespół odpowiedzialny za produkcję zapewnia, że gra jest w pełni ukończona i teraz skupia się jedynie na drobnych poprawkach oraz łataniu błędów. Jeśli wierzyć komunikatowi, to kwietniowa premiera nie wydaje się zagrożona.

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

Ostatnio w branży gamingowej przesuwanie premier nie jest niczym niezwykłym. Niemniej jednak powinniśmy się zacząć martwić, jeśli produkcja dostanie kolejne opóźnienie. Ostatecznie 6 tygodni wydaje się czasem wystarczającym dla zespołu profesjonalistów na uporanie się z drobnymi problemami.

Niech Moc (cierpliwości) będzie z nami!

Jako gracze wyczekujący na premierę najpewniej czujecie się (zresztą tak jak i ja) nieco sfrustrowani faktem dłuższego oczekiwania na dalsze przygody Kestisa. Niemniej postarajmy się na to popatrzeć z drugiej strony – jeśli poczekamy nieco dłużej, to (być może) zamiast na walce z bugami, będziemy się mogli skupić w pełni na walce z siłami Imperium. Zdecydowanie bym tego sobie i Wam życzył!