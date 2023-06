Call of Duty: Black Ops Cold War w PlayStation Plus na lipiec!

Trzeba przyznać, że lipcowa oferta ponownie prezentuje się nadzwyczaj wszechstronnie. Tym razem jednak zamiast „grać w kosza” i budować własny park jurajski będziemy mogli postrzelać ze znajomymi online lub sprawdzić, jak ciężko być matką lisiej grupki w czasach apokalipsy.

Call of Duty – zimna wojna na Twoim PS 5

Call of Duty: Black Ops Cold War to multiplatformowy tytuł, który swoją premierę miał w 2020 roku, niecały tydzień po premierze konsol obecnej generacji. Główna oś fabularna dotyczyła schyłkowego okresu zimnej wojny i skupiała się na polowaniu na sowieckiego szpiega, którego głównym zadaniem było odwrócenie losów świata na korzyść ZSRR.

„Bell”, protagonista gry, to postać którą możemy wykreować wedle naszego widzimisię – do wyboru mamy m.in. narodowość, płeć, kolor skóry a nawet wskazanie służby wywiadowczej, w której pracował oraz dobranie cech osobowości, które wpływają na przebieg rozgrywki.

Pod względem sieciowym to stare, dobre Call of Duty dopakowane kilkoma nowinkami, takimi jak format „Fireteam” który rzuca na mapę 40 graczy. Ponownie mogliśmy liczym na cross-play zarówno w kwestii rozgrywki, jak i zapisanych postępów. Ponadto system progresji został zintegrowany z darmowym Call of Duty: Warzone. Jeżeli zamiast posiadówek na plaży w lipcu marzy Wam się wieczorna sesja w multi ze znajomymi, to lepiej nie mogliście trafić.

Interaktywny Stephen King

Jeżeli jednak zamiast hasania po Nuketown interesuje Was przeżycie historii z dreszczykiem, Sony ma dla Was w lipcowym PlayStation Plus propozycję nie do odrzucenia, jaką jest Alan Wake Remastered. Dlaczego?

Po pierwsze, Alan Wake to naprawdę kawał solidnego thrillera, gdzie niewyjaśnione goni niewyjaśnione. Wcielając się w tytułowego pisarza, który od dwóch lat cierpi na blokadę twórczą, trafiamy do miejscowości Bright Falls, gdzie u boku żony Alice spróbujemy odzyskać wenę. Jak już możecie się domyślić z nagłówka, problemy z napisaniem spójnej historii szybko schodzą na drugi plan…

Po drugie, nawet jeżeli już kiedyś graliście w Alana Wake’a, to odwiedzenie Bright Falls w zremasterowanej wersji brzmi jak dobry plan na odświeżenie sobie uniwersum gry przed październikową premierą sequela. Z pierwszych zapowiedzi i fragmentów rozgrywki wygląda na to, że Alan Wake 2 spełni marzenia osób które wolałyby mniej akcji, a więcej fabuły w serii powstającej w Remedy Entertainment.

Lisie życie

Ostatnim tytułem w lipcowym PlayStation Plus jest gra, którą miałem przyjemność recenzować w zeszłym roku dla Tabletowo. Endling: Extinction is Forever to historia ostatniej lisicy na ziemi, która próbuje ochronić swoje młode. Niestety, jedno z nich pada łupem myśliwego-handlarza a my, przejmując kontrolę nad zatroskaną matką spróbujemy odzyskać malucha.

Cała historia zamyka się w 30 nocach, co przekłada się na jakieś trzy godziny rozgrywki. W tym czasie będziemy polować na resztki jedzenia, unikać ludzi próbujących zrobić nam kuku i zbierać poszlaki, które naprowadzą nas na trop zaginionego szczeniaka.

Swojego czasu wystawiłem grze 6,5 na 10 jednak z perspektywy czasu uważam, że ocena była dla tytułu nieco krzywdząca. Choć podtrzymuję zdanie, że gra nie jest przesadnie skomplikowana i w połowie zabawy gameplay nie może nas już niczym zaskoczyć, to koniec końców mamy do czynienia z tytułem który może chwytać za serce. Poza tym, wygląda na to, że wybrzmiewający w tle proekologiczny przekaz prędko się nie zdezaktualizuje.