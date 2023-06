TCL zaprezentowało budżetowy tablet TAB 10 Gen 2

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie dominują urządzenia przenośne. Czasami smartfon bywa niewystarczający, a nawet wręcz niewygodny w przypadku pracy czy rozrywki np. w postaci oglądania filmu podczas podróży. W takich wypadkach świetnie sprawdza się tablet, jednak takowe potrafią kosztować fortunę. TCL ma rozwiązanie i prezentuje przystępny cenowo model TAB 10 drugiej generacji.

Specyfikacja TCL TAB 10 Gen 2

Zaczynając od ekranu, jest to LCD o ciekawej nazwie NXTVISION. Ma on przekątną 10,36 cala oraz rozdzielczość 2000 x 1200 pikseli (225 ppi). Jasność wynosi 350 nitów, a częstotliwość odświeżania to 60 Hz. Baterię o pojemności 6000 mAh naładujemy z użyciem dołączonej w opakowaniu ładowarki. Niestety producent nie podaje jej mocy – jedynie napięcie 5V i natężenie 2A. Złącze w tym modelu to dobrze znane USB typu C.

Sercem tabletu firmy TCL jest 8-rdzeniowy MediaTek Helio P22T (MT8768). Do dyspozycji będzie 4 GB pamięci RAM oraz 64 lub 128 GB pamięci na dane użytkownika. Co więcej, możemy dostępne miejsce powiększyć o nawet 1 TB dzięki wsparciu kart MicroSD. Nie zabrakło również obsługi LTE, choć o NFC czy 5G można śmiało zapomnieć.

Przechodząc do aparatów – z tyłu znajdziemy obiektyw 8 MP z autofokusem, zaś z przodu jest to 5 MP bez automatycznego ustawiania ostrości. W obu przypadkach nagramy filmy w formacie 1080p i 30 kl./s. Na pokładzie znalazły się również głośniki stereo, co powinno ucieszyć fanów multimediów.

Jeśli chodzi o materiały, to przód został wykonany ze szkła, a plecki to aluminium. Cieszy fakt, że producent nie zdecydował się na zastosowanie tworzywa sztucznego z tyłu tabletu. Urządzenie ma wymiary 244,94 x 154,7 x 7,35 mm oraz waży 425 gramów. Dostępne jest w kolorze niebieskim (Glacier Blue) oraz szarym (Space Gray).

Dodatkowe funkcje

Tablet tytułowego producenta będzie wspierać tryb czytania (skala szarości), ochronę wzroku, pływające okienka, tryb komputera, a także będzie można użyć urządzenia jako dodatkowy ekran komputera czy laptopa. Oczywiście nie zapomniano o możliwości podzielenia ekranu. Funkcje z pewnością przypadną do gustu sporemu gronu użytkowników.

8.6 Ocena

TCL TAB 10 Gen 2 będzie pracował pod kontrolą Androida 13 ze wsparciem do Androida 14 (łatki bezpieczeństwa do lipca 2025 roku). Tablet obsługuje rysik, który dostępny jest do zakupu oddzielnie. Cena urządzenia na dzień publikacji tego artykułu nie jest znana, ale patrząc na obecną cenę poprzednika (wariant 4/64 GB – 799 zł) można jasno stwierdzić, że będzie to tablet budżetowy stawiający na dobry stosunek cena/jakość.