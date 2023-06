Letnia Wyprzedaż Steam ruszyła. Steam Deck w dużej promocji!

Steam dość niespodziewanie przygotował dedykowaną promocję dla SteamDecka. Letnia wyprzedaż rozkręciła się na dobre, a gracze mogą zaoszczędzić nawet 20%. W jaki sposób odebrać promocję i do kiedy będzie aktywna?

Letnia wyprzedaż ruszyła. Steam Deck na promocji

Co roku Steam przygotowuje dla nas, graczy, dedykowane promocje, dzięki czemu możemy nabyć świetne gry po bardzo atrakcyjnych cenach. Nie inaczej jest tym razem, ale zanim do omówienia gier przejdziemy, to najpierw o Steam Decku. Przenośna konsola od tej firmy w najtańszej wersji była dotychczas dostępna za 1899 złotych. Środkową wersję można było zakupić za 2499 złotych, a najdroższą i najlepszą za 3099 złotych.

Od teraz do 13 lipca do godziny 19:00 można nabyć Steam Decka od 10 do 20% taniej. Najtańsza wersja konsoli kosztuje 1709 złotych, środkowa 2124,15 złote, a najdroższa 2479,20 złotych. Czym się od siebie różnią? Do pierwszej opcji dodawany jest jedynie zwykły futerał, druga ma też szybszą pamięć oraz ekskluzywny zestaw profilu społeczności.

Grafika promująca Steam Decka (źródło: Steam)

Najdroższy handheld ma zaś specjalny futerał, najszybszą pamięć, antyrefleksyjne szkło oraz motyw wirtualnej klawiatury. Przewidywana data dostawy każdego ze Steam Decków to 1-2 tygodnie. Biorąc pod uwagę tak promocyjne ceny, nie warto szukać zakupu w postronnych sklepach, gdzie ceny są absurdalnie wysokie.

Steam Deck to nie wszystko

Na letniej wyprzedaży Steam promocyjne ceny pojawiły się nie tylko w przypadku Steam Decka, ale również gier. Taki Titanfall 2 został przeceniony ze 119,90 złotych na zaledwie 17,98 złotych. Battlefield 2042 jest za 67,47 złotych, czyli o 75% taniej, a NFS Heat w edycji Deluxe za 57,98 złotych (z 289,90 złotych).

Promocyjne ceny, chociaż nie aż tak okazałe, dotyczą także w miarę świeżych gier AAA, jak np. Elden Ring czy też Hogwarts Legacy. Pierwszą z tych gier można nabyć 30% taniej, czyli za 174,30 złotych, a Dziedzictwo Hogwartu za 215,20 złotych, czyli o 20% mniej niż normalnie.