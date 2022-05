Szukasz dobrej nawigacji? AutoMapa z nowymi funkcjami w Android Auto

Wśród nawigacji dostępnych w Android Auto znajduje się polska AutoMapa. Właśnie dowiedzieliśmy się, że jej twórcy zdecydowali się wdrożyć wyczekiwane i przydatne nowości.

Tych funkcji naprawdę brakowało

Wraz z otwarciem platformy Android Auto na zewnętrznych twórców nawigacji, dość sprawnie pojawiły się nowe aplikacje. Jedną z nich była AutoMapa, która już wcześniej zagościła w Apple CarPlay. To naprawdę dobra informacja, bowiem wsparcie dla oprogramowania Google i Apple zapewnia kierowcy wygodny dostęp do nawigacji na ekranie wbudowanym w samochód.

AutoMapa jest jedną z ciekawszych opcji, gdy szukamy alternatywny dla chociażby Map Google. Owszem, korzystanie jest płatne, ale z drugiej strony polski produkt jest po prostu lepszą nawigacją z punktu widzenia kierowcy. Co więcej, wraz z najnowszą aktualizacją zyskał wyczekiwanie funkcje.

Jak informują sami twórcy, w najnowszej wersji dodano możliwość dotykowego skalowania mapy (przybliżanie, oddalanie i szybkie skalowanie), a także wprowadzono przesuwania mapy palcem, bezpośrednio na ekranie multimedialnym w aucie. Dzięki temu podgląd trasy na wyświetlaczu systemu infotainment staje się wygodniejszy i szybszy oraz możliwy nawet podczas krótkiego postoju na światłach.

Patrząc na listę zmian, można stwierdzić, że nawigacja otrzymała funkcje, które powinny być już dostępne od samego początku. Z drugiej strony lepiej późno niż wcale, tym bardziej, że szybki podgląd trasy często ułatwia późniejszy wybór odpowiedniej drogi. Co więcej, jak dodaje Magda Buchalska, brand development director AutoMapa, do tej pory wdrożenie takich opcji było to niemożliwe ze względu na ograniczenia Google.

Nowa funkcja w Android Auto to bardzo wyczekiwane ułatwienie. Kierowcy wyrażali potrzebę wprowadzenia tego udogodnienia na forach dyskusyjnych lub kierowali ją bezpośrednio do nas, już po pierwszych beta testach, rok temu. Magda Buchalska

Zmiany są już wprowadzane

Użytkownicy nawigacji AutoMapa otrzymują już opisywane wyżej funkcje. Dodawane są one w najnowszej aktualizacji, która jest właśnie wdrażana do Google Play. Wystarczy ją tylko zainstalować, aby móc cieszyszyć się m.in. dotykowym skalowaniem mapy w Android Auto.