Niebywałe, że Apple dotąd tego nie ogarnęło. iPhone’y wreszcie będą pokazywać procenty przy baterii

Apple wreszcie zdecydowało się rozwiązać problem, który pojawił się wraz z premierą iPhone’a X. Nowa beta iOS 16 pokazuje bowiem poziom naładowania akumulatora w procentach.

iPhone’y będą pokazywać procenty baterii, wow

iPhone X z pewnością był niezwykle ważnym smartfonem dla Apple, który wyznaczył przyszłość smartfonów z Cupertino na kilka lat. To w nim pojawił się charakterystyczny notch, który stosowany jest do dziś. Niestety, wprowadzenie wycięcia na ekranie sprawiło, że zniknął procentowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

We wszystkich iPhone’ach, które wyposażone są w notcha, otrzymujemy bowiem prostą ikonkę baterii, które nie pokazuje dokładnego poziomu naładowania. Jeśli chcemy zobaczyć, ile faktycznie mamy „procent”, to musimy wysunąć centrum sterowania. Nie jest to zbyt intuicyjne, a tym bardziej nie jest wygodne.

Apple w iOS 16 wysłuchało próśb użytkowników

Wydawało się, że procentowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora powróci dopiero, gdy firma z Cupertino całkowicie pozbędzie się notcha. Chociaż nawet to nie było pewne – w końcu taki wskaźnik, bez jakiegokolwiek sensownego wyjaśnienia, kilka lat temu zniknął z macOS.

Okazuje się, że nie musimy jednak czekać to pierwszego iPhone’a bez notcha czy jakichkolwiek otworów na górze ekranu, aby wreszcie móc zobaczyć aktualny poziom naładowania akumulatora wyrażony w procentach. iOS 16 beta 5, który właśnie trafia do deweloperów, otrzymał małą, ale dla wielu osób niezwykle przydatną zmianę.

Najnowsza wersja beta iOS 16 pozwala włączyć wyświetlanie procentowego poziomu naładowania akumulatora. „Procenty” pokazują się na ikonce baterii, podobnie jak w przypadku wielu różnych smartfonów z Androidem.

Jeśli chcemy włączyć pokazywanie „procentów baterii”, to należy przejść do sekcji Bateria w ustawieniach iPhone’a. Następnie pozostaje tylko przesunąć przełącznik przy opcji „Procent baterii”.

Możliwe, że nie wszyscy będa mogli skorzystać

Niestety, nie może być idealnie. Jak zauważa serwis MacRumors, nowa opcja nie wydaje się być dostępna w przypadku iPhone’a 12 mini, 13 mini oraz 11 i XR. Miejmy jednak nadzieję, że zmieni się to do momentu wydania stabilnej wersji iOS 16.

Jak już wcześniej wspomniałem, iOS 16 beta 5 obecnie dostępny jest dla deweloperów. Publiczna beta powinna pojawić się już niebawem. Natomiast stabilnej wersji należy oczekiwać w przyszłym miesiącu.