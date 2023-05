Odnowiony Mac mini już dostępny. Można go kupić w niskiej cenie

Atrakcyjny wizualnie komputer z mocarnym procesorem w dobrej cenie. Nie brzmi to jak opis pasujący do produktów Apple, ale Mac mini, który teraz sprzedawany jest również w odnowionej wersji, jak najbardziej wpisuje się w te kryteria, zapewniając wysoką wydajność w atrakcyjnej cenie.

Mac mini z układem Apple M2

Na początku tego roku do oferty Apple dołączył Mac mini, wyposażony w procesor Apple M2. Mamy do czynienia z bezpośrednim następcą modelu z 2020 roku, w którym to znalazł się układ M1. Już pierwszy Mac mini z SoC Apple charakteryzował się naprawdę wysoką wydajnością, przynosząc odczuwalny skok względem starszych generacji z Intelem. Oczywiście najnowszy Mac mini wnosi wydajność na jeszcze wyższy poziom, ale nie ma tutaj naprawdę ogromnej różnicy względem układu M1. Niekoniecznie można wpisać to na listę wad, bowiem cały czas mówimy o bardzo wydajnym komputerze, zamkniętym w kompaktowej obudowie.

W podstawie otrzymujemy układ składający się z 8-rdzeniowego CPU, 10-rdzeniowego GPU oraz 16-rdzeniowego systemu Neural Engine. Do tego dochodzi 8 GB RAM i 256 GB na dane. Oczywiście można wybrać warianty z większą pamięcią. W przypadku RAM mamy jeszcze 16 lub 24 GB. Z kolei miejsca na dane możemy mieć nawet 2 TB. Do tego dochodzą dwa porty USB typu C/Thunderbolt 4, port HDMI, dwa porty USB-A i gniazdo słuchawkowe oraz Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowany został Mac mini z procesorem Apple M2 Pro, a więc układem zapewniającym jeszcze wyższą wydajność. Tutaj do dyspozycji otrzymujemy 10-rdzeniowe CPU i 16-rdzeniowe GPU lub 12-rdzeniowe CPU i 19-rdzeniowe GPU, gdy dopłacimy. W każdym z tych wariantów mamy 16-rdzeniowy system Neural Engine. W podstawie otrzymujemy 16 GB RAM i 512 GB na dane, ale w topowej konfiguracji będzie to nawet 32 GB RAM i aż 8 TB na dane.

Jeśli zaś chodzi o dostępne złącza, to lista przedstawia się następująco: cztery porty USB typu C/Thunderbolt 4, dwa USB‑A, HDMI, Gigabit Ethernet i gniazdo słuchawkowe. Łączność bezprzewodowa realizowana jest z wykorzystaniem modułów Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Mac mini w zauważalnie niższej cenie

Teraz ten z pewnością warty uwagi komputer Apple dostępny jest w odczuwalnie niższych cenach. Mac mini pojawił się bowiem w ofercie odnowionych Maców. Jak informuje samo Apple, sprzęt taki:

jest objęty roczną gwarancją, darmową dostawą i możliwością bezpłatnego zwrotu,

został kompleksowo przetestowany pod kątem funkcjonowania, wyposażony w oryginalne części zamienne Apple (jeśli było to konieczne) i dokładnie oczyszczony,

ma pierwotnie zainstalowany system operacyjny lub jego nowszą wersję,

każde odnowione urządzenie zapakowane jest w nowe pudełko wraz ze wszystkimi akcesoriami i przewodami.

Obecnie w polskim Apple Store dostępne są dwa warianty odnowionego Maca mini. Pierwszy z procesorem Apple M2, 8 GB RAM i dyskiem 256 GB w cenie 2969 złotych (nowy kosztuje 3499 złotych, oszczędzamy 530 złotych). Druga wersja to również Apple M2, 8 GB RAM, ale już 512 GB na dane w cenie 3989 złotych (nowy to wydatek 4699 złotych, oszczędzamy 710 złotych).

Warto dodać, że na liście odnowionych Maków mamy jeszcze MacBooki Air i Pro, które tak samo jak Mac mini dostępne są w niższych cenach niż nowe egzemplarze.