Fallout: New Vegas – Edycja Ostateczna za darmo!

Co tydzień Epic rozdaje swoim graczom darmowe produkcje, które można pobierać za darmo przez następny tydzień. Tym razem dość niespodziewanie firma udostępniła Fallout: New Vegas w edycji ostatecznej.

Odbierz Fallout: New Vegas – Edycja Ostateczna

Epic Games tydzień temu dość niespodziewanie zaoferował Death Stranding swoim klientom. Firma jednak nie spoczęła na laurach, a przygotowując „super prezenty” dla swoich fanów postarała się i tym razem. Gdy zegar wybił 17:00 w czwartek 25 maja, na stronie Epica pojawiła się informacja, iż można odebrać Fallout: New Vegas – Edycja Ostateczna. W ostatnich miesiącach Epic nie zawsze zachwycał, ale tym razem się postarał!

Ta kultowa gra, która w tym roku będzie świętować swoje trzynaste urodziny, na pewno jest tytułem wartym ogrania. Bethesda Softworks stworzyła unikalne dzieło, w którym gracze zanurzą się w przedstawiony świat i będą przemierzać Miasto Grzechu, a także przede wszystkim walczyć o przetrwanie za pomocą śmiercionośnych broni, które twórcy oddali w nasze ręce.

Epic Games stara się o uwagę graczy

W trakcie wielkiej wyprzedaży, która trwa na Epicu, firma zaoferuje łącznie aż osiem darmowych tytułów – te mają być o wiele lepsze od „standardowych darmówek”. Pierwszą grą było Death Stranding, a teraz Fallout: New Vegas. Co będzie za tydzień? Dowiemy się już 1 czerwca o godzinie 17:00. Do tego czasu można też odebrać za darmo wspomnianego Fallouta.

źródło: Epic Games

Edycja Ostateczna zawiera także wszystkie cenione dodatki do tego Fallout: New Vegas, takie jak: Krwawa Forsa, Szczere Serca, Smutki Starego Świata oraz Droga przez pustkowia.

To jednak nie wszystko, co twórcy przygotowali dla graczy, ponieważ ci dostaną także najnowszy zestaw niepowtarzalnego uzbrojenia, amunicję oraz receptury z pakietów bojowych.

Biorąc pod uwagę, że gra standardowo kosztuje 89,99 złotych, na pewno warto ją dodać do swojego konta za darmo. To idealna opcja, żeby przyjemnie spędzić weekend, ponieważ Fallout: New Vegas to gwarancja kilkunastu godzin dobrej zabawy!