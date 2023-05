Na rynku smartwatchy jest nowa gwiazda. Nie znasz jej

Do tej pory największymi producentami smartwatchy były znane na całym świecie, w tym w Polsce, marki. Początek 2023 roku przyniósł jednak zmianę. Tej firmy prawdopodobnie większość z Was nie zna, mimo że zdołała zepchnąć z podium Huawei.

Huawei już nie jest jednym z największych producentów smartwatchy

Choć przez amerykańskie sankcje popyt na smartfony Huawei diametralnie zmalał, to inne urządzenia marki wciąż sprzedają się znakomicie. Mowa tu też o smartwatchach, choć okazuje się, że inny – w Polsce raczej nieznany producent zdołał dostarczyć na rynek więcej tego typu wearables.

Agencja Counterpoint Research przeanalizowała dostawy smartwatchy w pierwszym kwartale 2023 roku i okazało się, że w tym okresie pierwsze pod względem wolumenu było Apple z 26% udziałów. Na drugim miejscu ulokowała się indyjska marka Fire Boltt (9%), która tylko nieznacznie wyprzedziła trzeciego Samsunga (9%). Huawei, który rok temu był trzeci, został tym razem włączony do grupy pod nazwą „inni”.

Według Counterpoint Research w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku dostarczono na rynek o 1,5% mniej smartwatchy i spadki widać zarówno w przypadku Apple (26% vs 32% w Q1 2022), jak i Samsunga (9% vs 10%). Jednocześnie amerykański gigant po raz pierwszy od trzech lat dostarczył w pierwszym kwartale roku mniej niż 10 mln zegarków, do czego przyczyniła się m.in. relatywnie niewielka popularność Apple Watch series 8.

źródło: Counterpoint Research

Indie stały się motorem napędowym rynku smartwatchy

Counterpoint Research zauważa, że podczas gdy w Chinach i Ameryce Północnej wolumen dostaw się zmniejszył (odpowiednio o 28% i 9% rok do roku), w Indiach odnotowano wzrost aż o 121% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, dzięki czemu kraj ten odzyskał pozycję czołowego regionu.

Można zatem powiedzieć, że Indie uratowały rynek smartwatchy, bo gdyby nie tak duży popyt na nie w tym kraju, spadek dostaw rok do roku byłby znacznie większy, a nie tylko 1,5%. Nie zmienia to jednak faktu, że wolumen dostaw zmniejszył się już czwarty kwartał z rzędu, co z pewnością martwi producentów.

Mimo to nie zamierzają się poddawać w walce o klienta – niedawno Huawei wprowadził na rynek Watch Buds, Watch Ultimate i serię Watch 4, natomiast Samsung w lipcu zaprezentuje Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic. Z kolei jesienią spodziewamy się premiery Apple Watch series 9.