LG zwinęło biznes smartfonowy, ale za to rozwija ładowarki samochodowe

W życiu trzeba umieć dostosować się do zmieniających się warunków. LG najwidoczniej zdaje sobie z tego sprawę i próbuje ugruntować swoją pozycję na rozwijającym się rynku ładowarek EV.

Zamiast smartfonów – ładowarki

Minęło już ponad dwa lata, odkąd dowiedzieliśmy się, że koreański producent elektroniki wycofuje się z rynku smartfonów. Dla LG nie oznaczało to oczywiście głębokiego kryzysu w strukturach firmy. Ot, jego pomysł na branżę od lat nie trafiał do szerszego grona klientów, więc dział mobilny został zamknięty w lipcu 2021 roku. Firma postanowiła zatem rozwijać się na innym, wschodzącym rynku – elektromobilności.

Źródło: LG

HiEV Charger, wcześniej znany jako AppleMango, to firma zajmująca się rozwiązaniami do ładowania samochodów elektrycznych. W 2022 roku przedsiębiorstwo zostało zakupione przez LG, GS Energy i GS Neotek. Na efekty tego połączenia, jak widać, nie musieliśmy długo czekać. Podczas uroczystej ceremonii HiEV Charger zaprezentowało cztery nowe ładowarki do pojazdów elektrycznych.

LG i nowe ładowarki

Portfolio firmy przejętej przez Koreańczyków poszerzyło się o cztery modele ładowarek. Dwie z nich to opcja dla cierpliwych, z mocą ładowania do 7 kW. Pierwsze, najbardziej kompaktowe urządzenie jest przeznaczone do montażu naściennego, drugie natomiast funkcjonuje w postaci wolnostojącej. Pozostałe dwie ładowarki zaoferują szybkie ładowanie, kolejno o maksymalnej mocy 100 i 200 kW. Nadają się one zarówno do wykorzystania w środowisku prywatnym, jak i komercyjnym.

Ładowarki EV LG łączy przywiązanie do bezpieczeństwa. Wszystkie modele są odporne na wodę i kurz, a w trakcie ładowania uruchamiane są rozwiązania zapewniające ochronę termiczną i elektryczną. Stacje efektywnie wykorzystują też przestrzeń dzięki niewielkiej głębokości, a dzięki dwóm złączom możliwe będzie ładowanie dwóch pojazdów w tym samym czasie. Aby obsługa urządzeń była łatwa i bezproblemowa, system umożliwia zdalną aktualizację i wykrywa blokadę złącza.