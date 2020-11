Apple „rozwodzi się” z Intelem – zaprezentowało pierwsze MacBooki z własnym procesorem

Apple przez ostatnie lata ściśle współpracowało z Intelem i stosowało jego procesory w swoich komputerach. Gigant z Cupertino postanowił jednak poluzować więzy i zacząć stosować własne układy również w PeCetach. Dziś zaprezentował pierwsze MacBooki z nimi na pokładzie.

Apple produkuje swoje własne procesory od dziesięciu lat. Trafiają one do iPhone’ów, iPadów i Apple Watchy. Teraz przyszedł czas, aby pojawiły się też na pokładzie komputerów giganta z Cupertino.

Procesor Apple M1

Apple M1 to pierwszy procesor SoC do komputerów Apple. Dzięki temu, że różne komponenty (jak CPU, GPU i NPU) udało się „skondensować”, zajmie on znacznie mniej miejsca w urządzeniach niż dotychczas stosowane rozwiązania.

Do jego produkcji wykorzystywany będzie 5 nm proces technologiczny. Procesor ma na pokładzie aż 16 mld tranzystorów. Składa się na niego łącznie 8 rdzeni CPU (4 wysokowydajne i 4 energooszczędne, ale wciąż wydajne). Według deklaracji producenta, ma zapewniać najwyższą wydajność na watt.

Apple M1 ma też ośmiordzeniowe GPU, aczkolwiek producent dał do zrozumienia, że „rdzeni może być nawet osiem”, więc można się spodziewać także konfiguracji z mniejszą liczbą rdzeni. Ma to być najszybsza grafika na rynku.

Apple M1 dysponuje też 16-rdzeniowym NPU, które może wykonywać nawet 11 bln operacji na sekundę.

Apple dostosowało także macOS Big Sur do pracy z komputerami, opartymi na procesorze Apple M1, dzięki czemu współpraca hardware i software ma stać na najwyższym poziomie i zapewniać ogromne możliwości, również w bardzo wymagających aplikacjach.

Apple zaprezentowało pierwsze MacBooki z własnymi procesorami

Pierwszym MacBookiem z procesorem Apple M1 jest nowy MacBook Air. Według deklaracji producenta, ma on pozwalać wykonywać zadania, dotychczas nieosiągalne dla użytkowników. Jest on nawet 3,5x wydajniejszy niż poprzednia generacja (i 3x szybszy od konkurencyjnego laptopa z Windowsem podobnej klasy), natomiast wydajność grafiki zwiększyła się aż pięciokrotnie.

Co ciekawe, MacBook Air z procesorem Apple M1 nie ma wiatraka, więc działa bezgłośnie. Do tego ma też zapewniać do 15 godzin przeglądania internetu lub do 18 godzin oglądania wideo.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Ceny będą zaczynać się od 999 dolarów (dla sektora edukacji od 899 dolarów), natomiast w Polsce od 5199 złotych.

Kolejnym Makiem z procesorem Apple M1 jest nowy Mac Mini. Ma on zapewniać nawet 3x wyższą wydajność CPU i 6x wyższą wydajność GPU w porównaniu do poprzedniej generacji oraz do 15x sprawniejsze przetwarzanie zadań z wykorzystaniem uczenia maszynowego względem poprzednika. Podobno jest też 5x szybszy niż „najlepiej sprzedający się komputer z Windowsem”.

Nowy Mac Mini z procesorem Apple M1 nie został jednak pozbawiony wentylatora – znajduje się on na jego pokładzie. Ceny zaczynać się będą od 699 dolarów, czyli o 100 dolarów mniej niż poprzednia generacja. W Polsce zaś od 3699 złotych.

To jednak jeszcze nie koniec. Kolejną nowością z procesorem Apple M1 jest nowy MacBook Pro 13″. Zapewnia on 2,8x wyższą wydajność CPU w porównaniu do poprzednika, a także 5x wyższą wydajność GPU. Jest też 3x szybszy niż najlepiej sprzedający się laptop z Windowsem. Jeśli zaś chodzi o uczenie maszynowe, to zadania są przetwarzane nawet 11x szybciej.

Nowy MacBook Pro 13″ z Apple M1 również ma aktywne chłodzenie z wentylatorem. Laptop ma pozwolić przeglądać sieć przez do 17 godzin lub oglądać wideo przez nawet 20 godzin, czyli o 10 godzin więcej niż poprzednik! Apple chwali się, że to najlepsze czasy pracy w serii MacBook.

Ceny zaczynają się od 1299 dolarów (od 1199 dolarów dla sektora edukacji), czyli podobnie, jak w przypadku poprzedniej generacji. W Polsce od 6699 złotych.

Wszystkie nowości z procesorem Apple M1 można zamawiać już od dziś, natomiast będą dostępne od przyszłego tygodnia (w Polsce od 17 listopada 2020 roku).

To też powinno Cię zainteresować – jest data udostępnienia macOS Big Sur