Nowy Mac mini z procesorami Apple M2. Jedna z wersji jest naprawdę mocarna

Nowy Mac mini może okazać się interesującą propozycją dla użytkowników, którzy poszukują komputera do bardziej profesjonalnych zadań, wymagających często większej mocy obliczeniowej. Oczywiście dostępny jest on również w słabszej wersji, która zadowoli osoby poszukujące niewielkiego i dobrego komputera stacjonarnego.

Nowy Mac mini z procesorami Apple M2

Pierwszy Mac mini, w którym zamiast układu Intela znalazł się autorski procesor Apple, został pokazany światu w listopadzie 2020 roku. Natomiast teraz firma Tima Cooka zaprezentowała jego następcę. Co prawda, nie została zorganizowana duża konferencja, a na głównym kanale Apple opublikowano 45-minutową prezentację nowości (w tym nowych MacBooków Pro), ale jak najbardziej mamy do czynienia z interesującym urządzeniem.

Podstawowa wersja wyposażona jest w procesor Apple M2, który wcześniej zadebiutował już w nowym MacBooku Air i odświeżonym MacBooku Pro. Składa się on z 8-rdzeniowego CPU, 10-rdzeniowego GPU oraz 16-rdzeniowego systemu Neural Engine. Do tego dochodzi 8 GB RAM i 256 GB na dane. Oczywiście można wybrać wariant z większą pamięcią. W przypadku RAM-u mamy jeszcze 16 lub 24 GB. Z kolei miejsca na dane możemy mieć nawet 2 TB. Co ciekawe, za większą szybkość interfejsu Ethernet (10 Gb) trzeba dopłacić 600 złotych.

Mac mini wyposażony jest również w dwa porty USB typu C/Thunderbolt 4, port HDMI, dwa porty USB-A oraz gniazdo słuchawkowe. Dla większości użytkowników taki zestaw powinien być wystarczający, aczkolwiek szkoda, że zabrakło gniazda na karty pamięci. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, to mamy Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowany został Mac mini z procesorem Apple M2 Pro. Warto zaznaczyć, że poprzednik nie był dostępny z układem M1 Pro, a wyłącznie z podstawowym Apple M1. Jak podaje firma z Cupertino, model z M2 Pro w porównaniu do Maka mini z M1 zapewnia:

nawet 2,5x lepszą wydajność grafiki w aplikacji Affinity Photo,

nawet 4,2x szybsze transkodowanie wideo ProRes w aplikacji Final Cut Pro,

nawet 2,8x płynniejszą rozgrywkę w grze Resident Evil: Village.

Wersja z dwoma vs. czterema portami Thunderbolt (źródło: Apple)

Zależnie od wybranego wariantu, Apple M2 Pro będzie składał się z 10-rdzeniowego CPU i 16-rdzeniowego GPU lub z 12-rdzeniowego CPU i 19-rdzeniowego GPU. W każdym z tych wariantów mamy do dysozycji 16-rdzeniowy system Neural Engine. W podstawie otrzymujemy 16 GB RAM i 512 GB na dane, ale w topowej konfiguracji bedzie to 32 GB RAM i aż 8 TB na dane użytkownika.

Tutaj również za szybszy interfejs Ethernet (10 Gb) trzeba dopłacić 600 złotych. Jeśli chodzi o dostępne złącza, to lista przedstawia się następująco: cztery porty USB typu C/Thunderbolt 4, dwa USB‑A, HDMI, Gigabit Ethernet i gniazdo słuchawkowe. Łączność bezprzewodowa realizowana jest z wykorzystaniem modułów Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Nowy Mac mini – ile kosztuje?

Najbardziej podstawowa wersja z Apple M2, 8 GB RAM i 256 GB została wyceniona na 3499 złotych. Przykładowo, za dodatkowe 8 GB RAM trzeba dopłacić 1200 złotych, a za dysk o pojemności 512 GB również 1200 złotych.

Mac mini z Apple M2 Pro startuje od 7499 złotych, ale jeśli zdecydujemy się na mocniejszą wersję tego procesora, to cena wyniesie już 9299 złotych. Zamówienia można już składać, a komputer ma być dostępny od 24 stycznia.