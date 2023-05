Do oferty Huawei dołączyły dwa nowe laptopy z procesorami Intela

Laptopy to bardzo ważna część oferty dla Huawei. Producent nieustannie wprowadza na rynek nowe i odświeżone modele – do niedawno zaanonsowanych MateBook X 2023 i MateBook 16s 2023 właśnie dołączyły MateBook 14 2023 i MateBook 14s 2023.

Specyfikacja i cena Huawei MateBook 14 2023

Laptop wyposażono w dotykowy ekran IPS o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 2160×1440 pikseli (proporcje 3:2; 185 ppi), który cechuje się współczynnikiem kontrastu 1500:1 i osiąga jasność 300 nitów oraz zapewnia wsparcie dla 100% sRGB. Według deklaracji producenta współczynnik screen-to-body ratio wynosi 90% – pomogło w tym przeniesienie kamerki znad wyświetlacza na obszar klawiatury.

MateBook 14 2023 (źródło: Huawei)

W zależności od wersji, jednostką centralną będzie procesor Intel Core i5-1340P lub i7-1360P (13. generacji) z układem graficznym Intel Iris Xe. W standardzie laptop zaoferuje 16 GB RAM LPDDR4x Dual Channel, a do tego klienci dostaną do wyboru konfiguracje z dyskiem NVMe PCIe SSD o pojemności 512 GB i 1 TB. W tym miejscu wypada też wspomnieć, że na pokładzie MateBook 14 2023 znajdują się również dwa wentylatory z łopatkami o kształcie pióra i grubości 0,2 mm oraz dwie rurki cieplne. Dzięki temu sprzęt powinien działać wydajnie nawet pod dużym obciążeniem.

Laptop wyposażony jest również w cztery mikrofony o zasięgu do 4 metrów z funkcją redukcji szumów (takich jak dźwięk dzwonka w smartfonie czy stukanie w klawiaturę) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dwa głośniki, chowaną kamerę internetową 720p HD, podświetlaną klawiaturę i czytnik linii papilarnych. Do tego odda swoim właścicielom do dyspozycji moduły Bluetooth 5.1 i WiFi 6 oraz złącza: 1x USB-C (ze wsparciem dla ładowania), 2x USB 3.2 Gen 1 (USB-A), 1x HDMI i 1x 3,5 do podłączenia słuchawek/mikrofonu.

MateBook 14 2023 (źródło: Huawei)

Huawei MateBook 14 2023 fabrycznie pracuje na systemie Windows 11 Home, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 56 Wh. Laptop ma wymiary 307,5×223,8×15,9 mm i waży 1,49 kg. W sprzedaży dostępne będą dwie wersje kolorystyczne: srebrna i szara. Jeśli zaś chodzi o ceny to klienci w Chinach dostaną do wyboru trzy konfiguracje:

Intel Core i5/16 GB/512 GB za 5699 juanów (równowartość ~3390 złotych),

Intel Core i5/16 GB/1 TB za 5999 juanów (~3570 złotych),

Intel Core i7/16 GB/1 TB za 6999 juanów (~4165 złotych).

MateBook 14 2023 pojawił się też już na globalnej stronie Huawei, co zwiastuje, że będzie dostępny poza Chinami.

Specyfikacja i cena Huawei MateBook 14s 2023

Ten laptop ma 14,2-calowy ekran LTPS/IGZO o rozdzielczości 2520×1680 pikseli (proporcje 3:2; 213 ppi), który zapewnia obsługę 1,07 mld barw i dokładność kolorów na poziomie ΔE<1, a także wsparcie dla 100% sRGB i jasność maksymalną 400 nitów. Wyświetlacz cechuje się też współczynnikiem kontrastu 1500:1 i można obsługiwać go również za pomocą dotyku. Producent podaje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi 90%.

MateBook 14s 2023 (źródło: Huawei)

MateBook 14s 2023 będzie dostępny na rynku w wersjach z procesorami Intel Core i5-13500H, i7-13700H i i9-13900H (13. generacji) z układem graficznym Intel Iris Xe oraz dyskiem NVMe PCIe SSD o pojemności 512 GB i 1 TB. Każdy wariant dostanie zaś 16 GB RAM Dual Channel. Laptop zasili akumulator o pojemności 60 Wh, który użytkownik naładuje za pomocą dodawanej w zestawie ładowarki GaN o mocy 90 W.

Na pokładzie urządzenia znajdują się też moduły Bluetooth 5.2 i WiFi 6, złącza USB-A 3.2 Gen 1 (USB-A), USB-C, Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI i 3,5 mm oraz cztery mikrofony i cztery głośniki, a także podświetlana klawiatura ze skokiem klawiszy 1,5 mm i czytnikiem linii papilarnych. Do tego nie zabrakło kamery internetowej 720p HD. MateBook 14s 2023 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home, a całość ma wymiary 313,8×229,8×16,7 mm i waży 1,43 kg.

MateBook 14s 2023 (źródło: Huawei)

Klienci w Chinach dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne – szarą i zieloną oraz cztery konfiguracje: