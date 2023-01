Kopniak mocy. Oto świeżutki MacBook Pro z nowym procesorem Apple M2 Pro/M2 Max

Apple dość niespodziewanie otworzyło worek z nowościami. W efekcie, możemy przekazać informacje o całej rodzince komputerów działających w oparciu o udoskonalone procesory: M2 Pro oraz M2 Max.

MacBooki dla wymagających

W Cupertino mamy dziś ważny dzień. Zaprezentowano całą rodzinkę sprzętów, których łączy wspólna cecha: wszystkie działają na odświeżonych procesorach M2 Pro oraz M2 Max. Apple nazywa je najpotężniejszymi i najwydajniejszymi chipami dla profesjonalnych użytkowników.

MacBook Pro z procesorem M2 Pro (fot Apple)

Najważniejszym reprezentantem Apple na ten moment jest nowy MacBook Pro w wersji 14- oraz 16-calowej, z wyświetlaczem Liquid Retina XDR.

Jak podaje producent, dzięki dodatkowej mocy, renderowanie efektów trwa teraz nawet 6 razy krócej niż na najszybszym MacBooku Pro z procesorem Intela, a grading kolorów trwa nawet 2 razy mniej czasu.

Ponieważ mamy do czynienia z układem ARM, czas pracy na baterii może sięgnąć nawet 22 godzin. To rekord w historii tych urządzeń. Do tego po raz pierwszy do MacBooka będzie można podłączyć monitory 8K przy odświeżaniu 60 Hz i monitory 4K przy odświeżaniu 240 Hz. Zmiana z HDMI 2.0 na 2.1 najwyraźniej przysłuży się laptopom Apple.

Najwyższe wersje zostaną wyposażone w aż 96 GB RAM.

MacBook Pro z procesorem M2 Pro i M2 Max (fot. Apple)

Apple zadbało, by nowe latopy korzystały z udoskonalonego interfejsu Wi-Fi 6E3, a także sześciu głośników oraz mikrofonów klasy studyjnej. Przednia kamera FaceTime HD oferuje pracę w rozdzielczości 1080p.

Tym razem portów nie brakuje. Mamy trzy gniazda Thunderbolt 4, gniazdo na kartę SDXC oraz port MagSafe 3 do ładowania. Całość działa na systemie macOS Ventura.

Porty w nowych MacBookach Pro z procesorem M2 Pro i M2 Max (fot. Apple)

Ceny i dostępność

Nowe modele MacBooka Pro z chipem M2 Pro i M2 Max można zamawiać od dzisiaj, tj. od 17 stycznia, na stronie Apple i w aplikacji Apple Store. Pierwsze urządzenia będą dostarczane klientom i zostaną udostępnione w sklepach Apple Store oraz u autoryzowanych sprzedawców Apple we wtorek, 24 stycznia.

Ceny dla wersji 14-calowej z procesorem M2 Pro zaczynają się od 11999 złotych i 11099 złotych dla sektora edukacji. Z kolei MacBook Pro M2 Pro 16″ to wydatek przynajmniej 14999 złotych lub 13799 w ofercie edukacyjnej.