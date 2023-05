Europejska cena Xiaomi 13 Ultra ujawniona! Będzie tańszy od Galaxy S23 Ultra

Jeszcze przed premierą producent zapowiedział, że Xiaomi 13 Ultra będzie dostępny poza Chinami – trafi do sprzedaży w innych krajach w nadchodzących miesiącach. Nieuchronnie zbliża się debiut tego smartfona w Europie, bowiem właśnie dowiedzieliśmy się, ile ma on kosztować na Starym Kontynencie.

Cena Xiaomi 13 Ultra w Europie ujawniona przed oficjalną premierą

Chiński gigant zaprezentował swój nowy, topowy w ofercie model 18 kwietnia 2023 roku i początkowo rozpoczął jego sprzedaż w swojej ojczyźnie. W przeciwieństwie jednak do modelu 12S Ultra, trafi on jednak również do sklepów w innych krajach, w tym w Europie. Ile trzeba będzie za niego zapłacić?

Według informacji, podawanych przez kilka wiarygodnych źródeł, w tym jednego z branżowych informatorów – Ishana Agarwala, cena flagowego 13 Ultra w Europie została ustalona przez producenta na 1499 euro. Obecnie po bezpośrednim przeliczeniu jest to równowartość ~6785 złotych. To cena za konfigurację z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Co ciekawe, można powiedzieć, że to „ekskluzywna wersja”, bowiem w Chinach sprzedawane są konfiguracje 12/256 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB. To jednak nie pierwszy taki przypadek – często producenci wprowadzają na globalny rynek zmodyfikowane warianty swoich smartfonów. Niektórzy mogą narzekać, że firma dała „tylko” 12 GB RAM, ale inni z pewnością powiedzieliby, że po co komu aż 16 GB – nigdy wszyscy nie będą w 100% usatysfakcjonowani.

Jednocześnie w pełni zrozumiałe jest, że Chińczycy nie planują wprowadzać do Europy większej liczby konfiguracji, ponieważ prawdopodobnie nie spodziewają się dużego popytu na Xiaomi 13 Ultra na Starym Kontynencie i nie widzą sensu dawać większego wyboru europejskim klientom, bo nie byłoby to opłacalne (w końcu na pewno zwiększyłoby to koszty dystrybucji).

Xiaomi 13 Ultra będzie tańszy od Samsunga Galaxy S23 Ultra

1499 euro za smartfon to na pewno wysoka cena, ale faktem jest, że Samsung Galaxy S23 Ultra w takiej samej konfiguracji, tj. z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci, jest (w Niemczech) droższy, bo kosztuje 1579 euro (równowartość ~7120 złotych, w Polsce 7499 złotych, choć teraz można odzyskać 700 złotych).

Specyfikacja Xiaomi 13 Ultra (źródło: Xiaomi)

Klienci w Polsce podobno nie będą jednak mieli dylematu, który smartfon wybrać, ponieważ według branżowych źródeł Xiaomi 13 Ultra nie trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą. Jeden z Czytelników Tabletowo.pl ma natomiast inne informacje – według jego wiedzy Polacy też dostaną możliwość kupienia tego smartfona, a w przedsprzedaży ma być dodawany gratis o wartości ~1600 złotych.

Niestety, nie ujawnił swojego źródła (choć powiedział, jaka konfiguracja trafi do sprzedaży w Europie, zanim informacja ta pojawiła się w innych źródłach – to na pewno dodaje mu wiarygodności), dlatego z niecierpliwością czekamy na europejską premierę najnowszego flagowca marki.