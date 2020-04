iPad z Touch ID w ekranie, własny kontroler do gier i inne nowości szykowane przez Apple

Według przecieków Apple szykuje naprawdę interesujący zestaw nowości. Firma Tima Cooka ma wprowadzić iPada z Touch ID wbudowanym w ekran, własny kontroler do gier czy wyczekiwanego MacBooka z procesorem ARM.

Użytkownik Twittera posługujący się nickiem @L0vetodream opublikował garść informacji o nadchodzącym premierach Apple.

the new iPad Air will be using the mini led screen, comes with full screen with no notch, not Face ID,but Touch ID under the screen

