To już pewne: nowe iPhone’y będą miały (nieco) mniejszego notcha w ekranie

Tzw. notch stał się elementem wyróżniającym iPhone’y na rynku, ale o ile kiedyś można było uznać go za zaletę, to teraz jest on raczej wadą. Apple nie pozbędzie się go w nowych modelach, których premiera przewidziana jest na jesień 2020 roku, jednak zauważalnie zmniejszy jego rozmiary. To już praktycznie przesądzone.

Po raz pierwszy Apple zastosowało ekran z wycięciem w jubileuszowym iPhonie X, który miał swoją premierę we wrześniu 2017 roku. Od następnego roku podobny wyświetlacz trafił do wszystkich iPhone’ów, z wyjątkiem nowego iPhone’a SE. Mimo upływu tylu lat, tzw. notch cały czas ma taki sam rozmiar i teraz już nie robi takiego wrażenia. Wręcz przeciwnie, wygląda wręcz nieatrakcyjnie, nawet jeśli producent miał powody, aby zaprojektować go w taki sposób.

Nowe iPhone’y z mniejszym notchem

Już od dłuższego czasu mówi się, że Apple zredukuje wielkość tzw. notcha w iPhone’ach 12, ale dopiero teraz w sieci pojawiły się materiały, które zdają się to ostatecznie potwierdzać, ponieważ pokazują, jak ma to wyglądać w rzeczywistości. Wycięcie w ekranie nie zniknie, jednak znacznie zmniejszy swoje rozmiary, które od 2017 roku pozostają dokładnie takie same.

Załączoną poniżej grafikę udostępnił Jon Prosser, który bardzo chętnie dzieli się ze światem przeciekami dot. nowych iPhone’ów. Uznajemy go za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł, dlatego jest niemal pewne, że do właśnie takich rozmiarów Apple zmniejszy wycięcie w ekranie, bowiem bardziej „ściśnie” wszystkie niezbędne w aparacie TrueDepth komponenty. W tzw. notchu nie ma tylko mikrofonu, ale pozostałych elementów potrzebnych do działania systemu Face ID już nie zabraknie.

Tak „na oko” nowy tzw. notch będzie o połowę mniejszy od dotychczas stosowanego, dzięki czemu na ekranie będzie mogło być wyświetlanych nieco więcej elementów, szczególnie na górnej belce. Użytkownicy powinni docenić tę zmianę, a Apple z pewnością nie omieszka się tym mocno pochwalić podczas prezentacji nowych iPhone’ów (których w sumie ma być aż cztery).

Apple może pozbyć się notcha w nieoczywisty sposób

Źródło: @jon_prosser

