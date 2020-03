Nowy iPad Pro już oficjalnie! Skaner LiDAR i klawiatura z gładzikiem

Apple zaprezentowało odświeżone wersje swoich topowych tabletów. Oto nowy iPad Pro 11 cali i większy iPad Pro 12,9 cala.

Topowa wydajność i nowy system kamer

Sercem nowych iPadów Pro jest procesor Apple A12Z Bionic, który według zapewnień firmy z Cupertino ma zapewnić lepszą wydajność niż większość laptopów z Windowsem. Za przetwarzanie obrazu odpowiada 8-rdzeniowy układ graficzny. Z kolei operacje związane ze sztuczną inteligencją wspomagane są przez chip Neural Engine.

Nowe iPady Pro wyglądają identycznie jak poprzednie wersje, ale z wyjątkiem kamery umieszczonej z tyłu obudowy. Wzorem iPhone’ów 11, Apple zastosowało większą, wystającą wysepkę. Pojawił się również dodatkowy obiektyw – oprócz głównego o rozdzielczości 12 Mpix, dostępny jest jest jeszcze ultra-szerokokątny aparat 10 Mpix.

Wysepka posłużyła również do umieszczenia skanera LiDAR. Służy on do wykrywania głębi i zapewnienia lepszych wrażeń podczas korzystania z rozszerzonej rzeczywistości. Mierzy on odległość do otaczających obiektów w odległości do 5 metrów. Działa zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz.

iPad Pro ma aż pięć mikrofonów, które według Apple mają zapewniać topową jakość przechwytywanego dźwięku. Podobnie jak w poprzedniku, na pokładzie znalazł się zestaw czterech głośników. Do ładowania urządzenia służy złącze USB typu C.

Klawiatura z gładzikiem

Firma Tima Cooka przygotowała nową klawiaturę Magic Keyboard z podświetlanymi klawiszami. Pozwala ona wygodnie ustawić iPada Pro na biurku lub innej twardej powierzchni. Co ciekawe, została wyposażona w gładzik. Nie musimy więc sięgać do wyświetlacza, aby poruszać się po interfejsie.

Apple dodaje, że w celu zapewnienia większego komfortu podczas korzystania z gładzika, w iPadOS 13.4 pojawiły się odpowiednie zmiany. Kursor dostosowuje się do elementów wyświetlanych na ekranie – np. przycisków lub tekstu. Obsługa gładzika została specjalnie zaprojektowana dla iPada. Nie działa więc identycznie jak na macOS. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tabletu podłączyć zewnętrzną myszkę.

iPad Pro 2020 – cena i dostępność

Nowe iPady Pro można już zamówić na oficjalnej stronie Apple. Firma podaje, że wysyłka pierwszych egzemplarzy powinna rozpocząć się w ciągu 4-6 dni roboczych. Ceny przedstawiają się następująco:

iPad Pro 11 cali, Wi-Fi, 128 GB – 3899 zł

iPad Pro 11 cali, Wi-Fi, 256 GB – 4399 zł

iPad Pro 11 cali, Wi-Fi, 512 GB – 5399 zł

iPad Pro 11 cali, Wi-Fi, 1 TB – 6399 zł

iPad Pro 11 cali, Wi-Fi + LTE, 128 GB – 4699 zł

iPad Pro 11 cali, Wi-Fi + LTE, 256 GB – 5199 zł

iPad Pro 11 cali, Wi-Fi + LTE, 512 GB – 6199 zł

iPad Pro 11 cali, Wi-Fi + LTE, 1 TB – 7199 zł

Dla wersji z większym ekranem:

iPad Pro 12,9 cala, Wi-Fi, 128 GB – 4899 zł

iPad Pro 12,9 cala, Wi-Fi, 256 GB – 5399 zł

iPad Pro 12,9 cala, Wi-Fi, 512 GB – 6399 zł

iPad Pro 12,9 cala, Wi-Fi, 1 TB – 7399 zł

iPad Pro 12,9 cala, Wi-Fi + LTE, 128 GB – 5699 zł

iPad Pro 12,9 cala, Wi-Fi + LTE, 256 GB – 6199 zł

iPad Pro 12,9 cala, Wi-Fi + LTE, 512 GB – 7199 zł

iPad Pro 12,9 cala, Wi-Fi + LTE, 1 TB – 8199 zł

Oczywiście nowa klawiatura Magic Keyboard z gładzikiem sprzedawana jest oddzielnie. W wersji dla modelu 11-calowego kosztuje 1499 zł. Natomiast dla iPada 12,9 cala należy zapłacić 1699 zł.

źródło: Apple

