iPad Pro po ostatniej premierze: to nie koniec nowości

Premiera odświeżonych tabletów serii iPad Pro miała miejsce zaledwie kilka dni temu. Mimo tego, analitycy już spekulują o możliwości jej dalszego odświeżenia i to jeszcze w tym roku. Na horyzoncie czekają dwie nowinki techniczne, których wprowadzeniem Apple może być zainteresowane.

Jako że zaprezentowane przed kilkoma dniami iPady wyglądają bliźniaczo podobnie do swoich poprzedników, z zaledwie niewielkimi zmianami, wymuszonymi zastosowaniem innych aparatów, pojawiły się spekulacje, czy należy traktować je jako zupełnie nowe modele, czy lekkie odświeżenie dotychczasowych. Analitycy skłaniają się, ku rozczarowaniu sympatyków marki, by traktować wiosenne premiery jako zupełnie nowe urządzenia.

Co to oznacza w praktyce? Znając dotychczasową praktykę Apple, brak zasadniczych zmian przez co najmniej 18 miesięcy.

Przed premierą tegorocznych iPadów Pro zastanawiano się, czy Apple już teraz zdecyduje się na zastosowanie ekranów mini LED, których rzekomo ma być gorącym orędownikiem. Mini LED to technologia, która pozwala wycisnąć maksimum z ekranów LCD, zbliżając jakość czerni i kontrast do parametrów OLED-ów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jasności. Wydaje się więc być rozwiązaniem wprost skrojonym na potrzeby iPada Pro. Skoro nie trafił tam już teraz, to kiedy?

Cóż, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Pojawiają się spekulacje, że stanie się to już jesienią, jednak spotykają się z raczej sceptycznym odbiorem. Znacznie bardziej prawdopodobna jest kolejna zmiana, o której mówi się coraz głośniej.

O ile ekranu mini LED raczej prędko nie zobaczymy, tak wydaje się bardzo prawdopodobne, że z końcem roku iPady Pro doczekają się odświeżenia. Będzie nim implementacja najnowszego SoC Apple – A14X, z wbudowanym modemem do łączności 5G.

New 5G iPad Pro coming towards the end of this year (barring any further delays).

A14X chip. Same everything else.

