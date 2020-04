MacBooki będą krócej pracować na baterii, ale ona za to podziękuje

Apple wprowadzi nową funkcję w macOS, która wydłuży żywotność akumulatora. Będzie się to jednak wiązało z pewnymi kompromisami.

macOS zadba o akumulatory w MacBookach

Z pewnością wśród zalet laptopów Apple należy wymienić długi czas pracy na jednym ładowaniu. Dotyczy to szczególnie MacBooka Air poprzedniej generacji, tego produkowanego do 2017 roku, który bez większych wyrzeczeń pozwalał na wyciągnięcie nawet 12 godzin bez konieczności sięgania ładowarkę. Oczywiście nowsze modele, zarówno z linii Air, jak i Pro, pod tym względem również wypadają bardzo dobrze.

Wraz z udostępnieniem macOS 10.15.5, wspomniany długi czas pracy zostanie skrócony. Zespół Tima Cooka zamierza bowiem wdrożyć funkcję o nazwie battery health management (zarządzanie stanem baterii), której zadaniem będzie poprawa żywotności akumulatorów stosowanych w MacBookach.

Przekroczenie 1000 cykli potrwa trochę dłużej

Według oficjalnej strony pomocy technicznej Apple, wszystkie nowsze MacBooki powinny wytrzymać maksymalnie 1000 cykli ładowania. Po przekroczeniu tej wartości, akumulator uważany jest za zużyty. Jak już wspomniałem, battery health management ma sprawić, że osiągnięcie ponad tysiąca pełnych cykli ładowania potrwa trochę dłużej.

Jak będzie działać nowa funkcja? Nie, nie zostaną zastosowane żadne sztuczki, które w magiczny sposób wzmocnią akumulator. macOS będzie po prostu monitorował historię temperatur i wzorce ładowania, aby lepiej zoptymalizować proces uzupełnienia energii. W oparciu o zebrane dane, battery health management może zdecydować o zmniejszeniu maksymalnego poziomu naładowania.

Przykładowo, jeśli z MacBooka odłączonego od ładowarki korzystamy przez kilka godzin i zawsze pozostaje nam kilkadziesiąt procent energii w akumulatorze, to system przy następnym ładowaniu może ograniczyć ładowanie do 80%. Jak łatwo się domyślić, przełoży się to na krótszy czas pracy, ale w zamian pozytywnie wpłynie na żywotność baterii.

Funkcję będzie można wyłączyć

Funkcja będzie domyślnie włączona w MacBookach sprzedawanych z macOS 10.15.5 lub nowszą wersją, a także zostanie aktywowana w laptopach po pobraniu aktualizacji. Oczywiście będzie można ją wyłączyć przechodząc do ustawień i następnie wybierając pozycję „Oszczędzanie energii”.

