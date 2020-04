Apple upadło na głowę! Kółka do Maca Pro kosztują tyle, ile dobrej klasy komputer

Nowy Mac Pro od razu stał się obiektem kpin, ponieważ Apple zapakowało go w obudowę, która przypomina tarkę. Wierzcie lub nie, ale niektórzy sprawdzili, czy można ją wykorzystać do tarcia sera (jak poszukacie, to znajdziecie na YouTubie). Większości osób mina jednak rzednie, kiedy spojrzą na cenę, bowiem ta zaczyna się od blisko 30 tysięcy złotych. Producent właśnie wprowadził do sprzedaży dedykowane kółka do tego komputera i aż trudno uwierzyć, że żąda za nie aż tyle pieniędzy.

Prawie każdy sprzęt z logo Apple jest drogi, ale w niektórych przypadkach ceny dosłownie zwalają z nóg. Pomijając już zupełnie ocenę atrakcyjności stosunku ceny do oferowanych możliwości, na zakup komputerów dla profesjonalistów mogą sobie pozwolić wyłącznie ci najlepiej opłacani oraz ci, którym pozwoli on zarobić wielokrotność tego, ile wydali na jego zakup.

Jedną z takich propozycji jest właśnie Mac Pro. W podstawowej konfiguracji kosztuje on aż 27999 złotych, ale jeśli klient zdecyduje się wziąć wszystko, co najlepsze i przy okazji dedykowane akcesoria (mysz Magic Mouse 2 i gładzik Magic Trackpad 2) oraz oprogramowanie (Final Cut Pro X i Logic Pro X), będzie musiał zapłacić ponad… 270 tysięcy złotych! Prawdopodobnie nikt nie kupi takiego zestawu, ale pokazuje to, jak drogi jest ten komputer.

Kółka do Maca Pro kosztują tyle, ile dobrej klasy komputer

Klient może dokładnie skonfigurować swojego Maca Pro. W standardzie jest on dostępny z nóżkami ze stali nierdzewnej, ale można zamienić je na kółka – wymaga to jednak dopłaty 2000 złotych (co ciekawe, wcześniej Apple liczyło sobie za to 1920 złotych). Jeśli ktoś ma wątpliwości, co wybrać, Apple podpowiada, że pierwsza opcja jest dla tych, którzy nie planują często przenosić komputera, podczas gdy druga pozwala na szybkie i swobodne przesuwanie urządzenia bez jego podnoszenia.

Do tej pory była to decyzja wiążąca, lecz od teraz już nie jest, ponieważ w sklepie producenta pojawiły się zarówno nóżki, jak i kółka, które klient (po zakupie) może samodzielnie zamontować w swoim Macu Pro, jeśli wcześniej zdecydował się na inną opcję. Wydawałoby się, że to miły gest ze strony Apple, gdyby nie fakt, że ich ceny ustalono na absurdalnie wysokim poziomie.

Zestaw nóżek do Maca Pro kosztuje na stronie Apple 1499 złotych, natomiast zestaw kółek aż… 3499 złotych! Szczególnie szokująca jest ta druga kwota, bowiem – jak wspomniałem – podczas konfiguracji komputera w sklepie za kółka trzeba dopłacić „tylko” 2000 złotych. Mimo wszystko, nie oszukujmy się, trudno nie nazwać tego, jak tylko rozbojem w biały dzień.

Źródło: Apple, Apple

