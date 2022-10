Aplikacja do SMS-ów na Twoim smartfonie z Androidem zmieni się nie do poznania

Posiadacze smartfonów z Androidem z zainstalowaną aplikacją Wiadomości Google wkrótce dostaną mnóstwo nowych funkcji, ale to nie koniec nowości, zapowiedzianych przez Google. Sprawdź, czego się spodziewać – a naprawdę jest tego sporo.

SMS wciąż żywy, ale wypiera go nowsza technologia

Jako że cały potencjał klasycznych SMS-ów został już wykorzystany, Google nieustannie rozwija standard RCS (Rich Communication Services), który jest nazywany SMS 2.0, a w rzeczywistości jest wielofunkcyjnym komunikatorem internetowym, który obsługuje również SMS-y i MMS-y w ramach jednej aplikacji.

Teoretycznie każdy polski operator infrastrukturalny zapewnia obsługę RCS, ale w praktyce nie każdy może korzystać z Funkcji czatu, bo tak się to nazywa na urządzeniach w Polsce. Prywatnie mogłem korzystać z RCS, kiedy miałem włożoną w swoim smartfonie kartę Heyah (T-Mobile) i Plus, natomiast obecnie, gdy mam abonament w Vectrze (Play), Funkcje czatu nie są dostępne.

Klasyczny SMS prędko nie odejdzie całkowicie do lamusa, podobnie jak MMS-y, ale użytkownicy smartfonów wysyłają coraz mniej wiadomości „poprzedniej generacji”, a częściej korzystają z komunikatorów internetowych. Google nie pozostaje na to obojętne, właśnie dlatego rozwija RCS, a nawet usilnie namawia Apple to jego implementacji (czego Apple oczywiście nie ma zamiaru zrobić). Dziś gigant z Mountain View zapowiedział garść kolejnych, nowych funkcji w RCS.

Aplikacja Wiadomości Google wkrótce zaoferuje jeszcze więcej możliwości

Wiadomości Google umożliwią odpowiadanie na konkretną wiadomość, a także reagowanie emoji na wiadomość, wysłaną przez użytkownika iPhone’a (wcześniej Google dodało funkcję, dzięki której reakcje posiadaczy iPhone’ów zaczęły być poprawnie wyświetlane na smartfonach z Androidem).

Kolejną nowością jest funkcja Voice Message Transcription, która automatycznie dokona transkrypcji wiadomości głosowej na tekstową (na smartfonach z serii Google Pixel 7 i Pixel 6 oraz Galaxy S22 i Galaxy Z Fold 4), a także przypomnienia w aplikacji Wiadomości Google – użytkownik może bezpośrednio z poziomu programu ustawić przypomnienie, żeby na przykład zadzwonić do mamy w jej urodziny czy zaplanować spotkanie. Ponadto, jeśli ma on zapisaną datę urodzin lub rocznicy w informacjach danego kontaktu, otrzyma przypomnienie w ich/jej dniu, gdy tylko uruchomi aplikację Wiadomości Google.

Wiadomości Google pozwolą również oglądać filmy z YouTube w trybie picture in picture i dodawać gwiazdki do cennych/ważnych wiadomości – aplikacja sama zasugeruje, żeby zrobić to w przypadku, gdy ktoś na przykład wyśle swój adres, kod do drzwi czy numer telefonu. Co więcej, rozpozna ona również, gdy użytkownik będzie chciał zadzwonić do swojego rozmówcy. Mowa tu o sytuacji, kiedy wyśle on wiadomość o treści w stylu Możesz rozmawiać? – wówczas zasugeruje rozmowę przez Google Meet, wyświetlając jego ikonę zaraz obok wiadomości. Ponadto zaproponuje też zapisanie wydarzenia w kalendarzu, jeśli wykryje wiadomość w stylu Spotkajmy się o 18:00 we wtorek.

Google podkreśla też, że Wiadomości Google działają na różnych platformach, nie tylko na smartfonach z Androidem, ale też na Chromebookach czy smartwatch z Wear OS – można na przykład poprosić Asystenta Google na zegarku, aby wysłał wiadomość. Z kolei w wybranych krajach Google zamierza testować funkcję, pozwalającą rozmawiać z firmami, znalezionymi w wyszukiwarce i mapach, bezpośrednio przez aplikację Wiadomości Google. Ponadto nawiązano współpracę z United Airlines, dzięki czemu użytkownicy będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości na pokładach samolotów tej linii, korzystając z RCS i United WiFi.

Przygotujcie się na jeszcze jedną, ogromną zmianę

Google jednocześnie zapowiedziało, że w najbliższych tygodniach zaktualizuje ikony Wiadomości Google, a także Kontaktów Google i Telefonu Google. Każda z nich będzie w stanie dostosować się do motywu Material You (dla którego wsparcie dodano również w Androidzie 13 Go Edition).

Aplikację Wiadomości Google można pobrać na urządzenia z Androidem ze Sklepu Google Play.