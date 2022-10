DaVinci Resolve trafi na iPady. Co zaoferuje zaawansowana, darmowa aplikacja do montażu wideo?

DaVinci Resolve, potężny kombajn do tworzenia oraz edycji filmów i animacji wideo ma zyskać edycję na iPady. Blackmagic przeniesie dobrze nam znane rozwiązania z komputerów na urządzenia Apple. Co wiemy o wersji na urządzenia przenośne?

DaVinci Resolve konkurencją dla Adobe

W branży filmowej większość montażystów oraz osób, które zajmują się tworzeniem animacji, korzysta zazwyczaj z rozwiązań Adobe. Kalifornijska firma stworzyła rozwiązania dające ogromne możliwości i ułatwiające pracę w zespole. Pakiet Adobe wyróżnia się nie tylko dobrym działaniem w chmurze oraz wieloma funkcjami, ale także całą masą… błędów oraz dość drogim abonamentem (jego cena zależy od tego, co uda się nam wynegocjować z obsługą klienta).

W tym momencie Blackmagic „wchodzi całe na biało” i oferuje nam DaVinci Resolve za darmo. Co prawda cały pakiet nie jest tak rozbudowany, jak ten od Adobe, ale większości montażystom funkcje oferowane przez DV w zupełności wystarczą. Resolve oferuje edycję, korekcję kolorów, efekty wizualne, ruchome grafiki i postprodukcję audio w jednym oprogramowaniu.

źródło: Blackmagic

DaVinci Resolve trafi na iPady

Amatorzy oraz profesjonaliści, którzy chcą montować filmy w trasie lub po prostu cenią sobie mobilność na pewno ucieszą się z wiadomości, że DaVinci Resolve trafi na iPady. Blackmagic postanowił przygotować specjalnie dostosowaną wersję oprogramowania, prosto pod urządzenia Appla. Twórcy obiecują wsparcie dla RAW, H.264, H.265 i Apple ProRe. Oprócz tego dostaniemy także współpracę w chmurze oraz dostęp do materiałów z wewnętrznej pamięci iPada Pro i biblioteki Photos, zewnętrznie podłączonego iCloud lub dysków multimedialnych USB-C.

źródło: blackmagic

Kolejnym argumentem za tym, żeby korzystać z tego rozwiązania, jest możliwość dokończenia projektu rozpoczętego na PC lub laptopie. Jak twierdzi Blackmagic, „oznacza to, że DaVinci Resolve dla iPada jest tym samym profesjonalnym narzędziem i tą samą bazą kodową, która jest używana w największych hollywoodzkich filmach fabularnych„.

Ze względu na potrzeby dostosowania interfejsu do mniejszego ekranu, Blackmagic przebudowało UI. Panel „edition” nie zostanie przeniesiony do tej wersji, gdyż zaprojektowano go tylko do używania z klawiaturą oraz myszą. Zmieniono jednak panel „cut”, który otrzyma wycięte zeń funkcje – znajdą się tam ulepszone wsparcie dla audio, kluczowanie, a także inne opcje edycji materiału.

Fusion i narzędzie audio Fairlight zostaną dodane w późniejszej aktualizacji, gdyż Blackmagic nie udało się jeszcze przepisać kodu i dostosować go pod iPady. Na ten moment nie wiemy, kiedy to nastąpi.

DaVinci Resolve zdecydowaną większość opcji oferuje w darmowej wersji, ale jeżeli ktoś chce, to może skorzystać z płatnej opcji – jednorazowy koszt to 1529 złotych. Patrząc na możliwości, jakie oferuje pełne oprogramowanie, nie jest to zbyt dużą kwotą. W ciągu roku prawie tyle samo zapłacimy za pakiet Adobe.