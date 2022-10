Odbierz Fallout 3: Edycja Gry Roku za darmo!

Epic Games, tak jak zwykle ma to w zwyczaju, po raz kolejny przygotował ciekawe propozycje darmowych gier, które każdy może pobrać. Co tym razem ma dla nas firma ze Stanów Zjednoczonych?

Fallout 3: Edycja Gry Roku w Epic Games Store

Po tym, jak w poprzednim tygodniu Epic Games Store przygotował dla nas dwie średnie platformówki, tym razem postarał się o wiele bardziej. W czwartek, 20.10.2022, już o godzinie 17:00 dostępne do odebrania będzie Fallout 3: Edycja Gry Roku. Produkcja z 2008 roku będzie dostępna do pobrania bez opłat przez siedem dni.

Jeżeli nigdy nie grałeś, albo chcesz jeszcze raz zanurzyć się w tym postapokaliptycznym klimacie, to jest to świetna okazja, żeby sprawdzić ten tytuł. Na początku gry wybieramy wygląd swojej postaci i jej pochodzenie. Następnie wychodząc z Krypty 101 zwiedzamy świat, gdzie walczymy o przetrwanie. Do dyspozycji musimy mieć pod ręką wodę, pożywienie oraz broń – dostępny jest cały arsenał, od młotów i pił spalinowych, aż po rzeczy do walki na dystans.

Fallout 3: Edycja Gry Roku zawiera wszystkie pięć pakietów dodatkowych do Fallouta 3:

Operacja Anchorage,

Dzióra,

Broken Steel,

Point Lookout,

Statek Kosmiczny Zeta (Mothership Zeta).

5 Ocena

Evoland Legendary Edition to druga „darmówka”

Drugą, darmową rzeczą od Epic Games jest Evoland Legendary Edition. To pakiet, który przynosi dwie gry RPG. Produkcje zadebiutowały w 2019 roku, kiedy to Shiro Games podzieliło się nimi ze światem. Obie pozycje ukazują ewolucję świata gier wideo i zawierają wiele elementów z kultowych produkcji. Z całą pewnością jest to ciekawe oraz nowatorskie podejście.

Popychając fabułę do przodu grafika zmienia się z 2D na 3D, a do tego pojawia się coraz więcej ciekawych mechanik. Być może nie jest to tytuł na spędzenie długich godzin przed ekranem, ale wydaje się być świetną opcją na najbliższy weekend. Evoland Legendary Edition będzie można pobrać w tym miejscu już od godziny 17:00!

Do 20.10.2022 do 17:00 można jeszcze pobrać dwie poprzednie produkcje, o których pisaliśmy tydzień temu. Mowa o Darkwood oraz ToeJam & Earl: Back in the Groove!