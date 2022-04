Jak dostać się do beta testów Overwatch 2?

Overwatch 2 oficjalnie ujrzał światło dzienne. Nie jest to może jeszcze pełna wersja gry, ale zawartości jest na tyle, żeby zaspokoić ciekawość weteranów. Do 17 maja gracze mają okazję za darmo przetestować betę sequela.

Duże oczekiwania względem Blizzarda

Overwatch szturmem podbił serca graczy w połowie 2016 roku, kiedy nowa gra Blizzarda pierwszy raz ukazała się światu. FPS-y pokroju Team Fortress wydawały się wtedy mało popularne, a Overwatch przywrócił marzenia o większej różnorodności w świecie shooterów.

Udało się przełamać dominację Counter-Strike’a i zapewnić graczom coś zupełnie nowego. Za grą Blizzarda dodatkowo przemawiał fakt, że sprawiała ona tonę frajdy i była łatwa do oglądania. Nawet bez większego doświadczenia można było zrozumieć podstawy gry i docenić gameplay, jakim dzielili się na Twitchu i YouTube różni streamerzy.

Ogromną popularnością cieszył się w rezultacie nie tylko sam Overwatch, ale również profesjonalne rozgrywki OWL. Z tygodnia na tydzień przybywało utalentowanych graczy i streamerów, którzy na nowej produkcji Blizzarda rozpoczynali swoje kariery.

Niestety, czasy świetności Overwatcha kilka lat później dobiegły końca. Słynna meta GOAT dobiła wielu weteranów, gatunek battle royale zyskiwał na popularności, a Blizzard nie nadążał za dokonującymi się zmianami. Odpowiedzią na problemy gry ma być sequel, którego beta testy rozpoczęły się wczoraj o 20:00.

Dostęp do bety Overwatch 2

Na razie do gry dostęp ma bardzo wąskie grono graczy. Już dzisiaj wieczorem do bety będzie mógł jednak wejść każdy posiadacz konta Battle.net. Dostęp do bety rozdawany jest poprzez Twitcha, podobnie jak było to w przypadku Valoranta.

Aby wziąć udział w becie, musicie połączyć swoje konta Twitch i Battle.net w przeznaczonej do tego zakładce Connections, a później obejrzeć cztery godziny streamów z Overwatcha 2. Dropy będą naliczać się od godziny 19:00, 27 kwietnia, do 3:00, 28 kwietnia 2022 roku.

Pełna lista streamów, które będą nagradzać widzów Dropami, znajduje się na oficjalnej stronie gry. Po godzinie 19:00 najlepiej jest jednak wejść na jeden z popularniejszych kanałów i upewnić się, że transmisja oznaczona jest tagiem „Drops Enabled”. Progres swojego Dropa będziecie mogli śledzić w swoim ekwipunku na Twitchu.

Po przekroczeniu czterech godzin na streamach Overwatcha 2, beta pojawi się w wysuwanym menu „Game Version” w aplikacji Battle.net. Aby uruchomić betę, musicie mieć w bibliotece pierwszą część Overwatcha. Jeżeli wcześniej go nie kupiliście, możecie skorzystać z darmowej wersji próbnej.