Parkować gdzieś trzeba, a nie zawsze da się znaleźć miejsce, w którym można bez opłat zostawić samochód. W Warszawie szczególnie trudno o to ostatnie, więc różne instytucje starają się pomóc kierowcom w inny sposób – ułatwiając im płacenie za postój. Od teraz mogą to robić również w aplikacjach moBiLET i Banku Millennium.

Do tej pory strefa płatnego parkowania była obsługiwana wyłącznie przez SkyCash, który wygrał bardzo dłużący się i pełen zwrotów akcji przetarg (bardzo o tę rolę zabiegał bowiem mPay, ale Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ostatecznie nie podpisał z nim wiążącej na dłuższy czas umowy, chociaż przez chwilę wydawało się, że tak właśnie się stanie).

Na stronie stołecznego ZDM można znaleźć interaktywną mapę z zaznaczoną strefą płatnego parkowania i wyszczególnionymi miejscami, w których znajdują się parkomaty – warto do niej zajrzeć, jeśli ktoś nie mieszka w stolicy i nie wie, jak wygląda tam sytuacja, żeby nie płacić potem wysokich mandatów.

Za parkowanie w Warszawie zapłacisz też w aplikacjach moBiLET i Banku Millennium

Mimo że to SkyCash odpowiada za obsługę systemu płatności mobilnych (mobiParking) za pozostawienie auta w strefie płatnego parkowania, już w styczniu 2020 roku pojawiły się informacje, że warszawski ZDM rozstrzygnął kolejny przetarg i wyłonił moBiLET na drugiego operatora, który będzie mógł pobierać opłaty od kierowców.

Od dziś, tj. 1 kwietnia 2020 roku, kierowcy mogą opłacać postój w strefie płatnego parkowania w Warszawie również przez aplikację moBiLET. To już kolejne miasto obsługiwane przez ten program – w sumie jest ich ponad 150 w całej Polsce. Jest to też swoisty powrót do stolicy, gdyż kierujący pojazdami mogli korzystać z tej platformy do 2011 roku, zanim pałeczkę przejął SkyCash.

Przy okazji Bank Millennium poinformował, że jego klienci mogą wnosić opłaty za parkowanie w Warszawie bezpośrednio przez aplikację banku na urządzenia mobilne. W tym celu powinni wybrać z menu sekcję Płatności oraz Transport, a następnie Bilety parkingowe. Potem wystarczy podać numer rejestracyjny samochodu, wybrać miasto, strefę i czas ważności biletu oraz pozostawić za szybą bezpłatną winietę moBiLET lub zwykłą kartkę z napisem „moBiLET”, aby kontrolerzy wiedzieli, że kierowca opłacił postój w ten sposób.

Oprócz Banku Millennium, podobną integrację z platformą moBiLET w swoich aplikacjach na urządzenia mobilne oferują także PKO Bank Polski, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska.

Umowa pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie i moBiLET obowiązuje do końca 2021 roku.

Źródło: materiały prasowe

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!