Darmowe konto Millennium 360° z cashbackiem w aplikacji

Bankowość online odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu. Ludzie chcą mieć dostęp do przelewów niemal bez przerwy, a transakcje BLIK-iem stały się popularną metodą płatności. Właśnie dlatego Millennium Bank zdecydował się rozszerzyć swoje usługi o nowe, bezpłatne konto Millennium 360°, które oferuje klientom opcję bardzo szerokiej personalizacji usług z poziomu aplikacji mobilnej.

Z badań wynika, że aż 81% Polaków regularnie korzysta z aplikacji mobilnych należących do różnych banków. Właśnie dlatego Millennium Bank zdecydował się na nową ofertę, w ramach której aplikacja mobilna odgrywa pierwsze skrzypce i pozwala nam dopasować usługi pod swoje preferencje.

Za pomocą bankowości mobilnej coraz więcej osób dokonuje codziennych transakcji. Już 41% ankietowanych zapewnia, że ważnym argumentem za wyborem konta bankowego jest dostęp do aplikacji mobilnej. Równie istotny jest brak opłat za korzystanie z konta.

Jak ważna stała się bankowość mobilna?

Nowa oferta stawia na bezpłatne prowadzenie konta, oparte o urządzenia mobilne, które pozwolą na bieżąco dbać o medyczne pakiety assistance, a także pozwoli uzyskać duże zwroty za zakupy. Osoby sporo podróżujące ucieszy również konkurencyjna oferta walutowa.

Prawdziwym przełomem ma być CyberWsparcie, które niemal natychmiast będzie rozwiązywać większość problemów, na które natrafiali użytkownicy. Wszystko to, wraz ze wsparciem konsultantów, zostanie oddane do dyspozycji klientów.

Możliwość połączenia goodie z Millennium

Inną ciekawą z perspektywy klientów kwestią będzie połączenie goodie z aplikacją. Dzięki temu, klienci nowego konta Millennium 360°, będą mogli liczyć na zwroty za zakupy.

W najbliższym czasie do usług dla klientów powinny dołączyć e-vouchery, dzięki czemu możliwe będzie kupowanie doładowania do popularnych gier czy też platform streamingowych. Wszystko będzie dostępne w naszym telefonie za sprawą hiper-personalizacji. Dzięki temu użytkownik będzie mógł korzystać tylko z usług, które są mu rzeczywiście potrzebne do codziennego funkcjonowania.

Czy na pewno konto jest bezpłatne?

Pozwólcie, że przywołam informację prasową:

W ramach nowej oferty prowadzenie konta oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezwarunkowo bezpłatne, a po spełnieniu prostego warunku (5 płatności kartą lub BLIKIEM lub 1 płatność w przypadku osób w wieku 18-26 lat) za 0 zł jest również obsługa karty debetowej i płatności BLIK. Zawsze bezwarunkowo bezpłatne są krajowe przelewy w PLN, stałe zlecenia i polecenia zapłaty oraz przelewy BLIK na telefon.

Oferta będzie oferowana od 25 kwietnia 2022.