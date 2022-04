OPPO Reno 7 miał trafić do sprzedaży w Polsce dopiero w maju, ale jest dostępny już od dziś. W dodatku w atrakcyjnej promocji na start – producent przygotował dla pierwszych nabywców tego smartfona przydatny na co dzień gratis.

OPPO Reno 7 już dostępny w Polsce z fajnym gratisem

Seria OPPO Reno 7 została zapowiedziana w Polsce 13 kwietnia 2022 roku. Jak zostało wspomniane, model OPPO Reno 7 miał być dostępny dopiero od maja, ale można go kupić już od dziś. Cena smartfona nie jest zaskoczeniem – wiedzieliśmy, że klienci zapłacą za niego 1599 złotych. Niespodzianką jest natomiast oferta dla pierwszych nabywców tego urządzenia – otrzymają oni w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe TWS OPPO Enco Free 2 oraz roczną ochronę ekranu.

Promocja na OPPO Reno 7 obowiązuje od 27 kwietnia do 15 maja 2022 roku. Smartfon można kupić m.in. w sklepie RTV Euro AGD w dwóch kolorach: czarnym i pomarańczowym. Tu warto wspomnieć, że ta druga wersja została wykończona włóknem szklanym o fakturze skóropodobnej, a smartfon ma grubość ~7,5 mm i waży ~175 gramów.

Oryginalne wykończenie panelu tylnego to jednak nie jedyne, co przyciąga wzrok do OPPO Reno 7. Jeden z aparatów na tyle okala bowiem pierścień LED, który pełni rolę diody powiadomień – zaświeci się ona również podczas odbierania wiadomości, w trakcie gry czy ładowania. Ponadto Orbit Light, bo tak OPPO nazwało to rozwiązanie, zapewnia dodatkowe doświetlenie podczas robienia zdjęć (obok standardowej diody doświetlającej).

A aparaty to coś, co również ma przyciągnąć uwagę klientów do OPPO Reno 7. Główny na panelu tylnym ma rozdzielczość 64 Mpix i towarzyszą mu pomocniczy z matrycą monochromatyczną do zdjęć portretowych oraz obiektyw mikroskopowy, który umożliwia robienie zdjęć z 15-, a nawet 30-krotnym powiększeniem. To kolejny smartfon OPPO, który oferuje takie rozwiązanie. Na przodzie OPPO Reno 7 umieszczono natomiast 32 Mpix aparat z sensorem Sony IMX709 – tym samym, który zastosowano we flagowym OPPO Find X5 Pro za 5999 złotych.

OPPO Reno 7 (źródło: OPPO)

Na pokładzie OPPO Reno 7 znajduje się również wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. Ekran ma przekątną 6,43 cala, rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (409 ppi; proporcje 20:9), jasność do 430 lub nawet 600 nitów (odpowiednio w trybie normalnym i wysokiej jasności) i zdolność próbkowania dotyku z prędkością do 180 Hz (2 palce; 120 Hz dla 5 palców).

Ponadto specyfikacja OPPO Reno 7 obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz wraz z 8 GB RAM LPDDR4x 2133 MHz 2×16 bit i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 (+ karta microSD), a także ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC, żyroskop, dual SIM (2x nano SIM), USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z interfejsem ColorOS 12.1. OPPO Reno 7 zasila akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W. Ładowarka znajduje się w pudełku. Ponadto producent dorzuca w prezencie także dedykowane etui ochronne na urządzenie.