PeoPay zmienia się dla ciebie! Pekao ulepsza aplikację mobilną

Mobilne aplikacje bankowe stanowią coraz ważniejszą część naszego życia. Stały się również czynnikiem decyzyjnym o założeniu konta. Pekao podjęło decyzję o ulepszeniu PeoPay. W najnowszej aktualizacji nacisk położono na możliwości personalizacji. Jednak to nie wszystko.

Reklama

Bank Pekao jest jednym z największych banków w Polsce z najbardziej rozbudowaną bazą klientów. Wiedząc, że ich liczba ciągle rośnie, Peopay zostanie usprawniony. Najnowsza aktualizacja umożliwi szerokie możliwości personalizacji, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie użytkowników.

PeoPay taki jak potrzebujesz

Głównym zadaniem aplikacji mobilnych jest zapewnienie szybkiego dostępu do swoich pieniędzy. Niezależnie czy tylko w formie informacyjnej, czy też aktywnej, za sprawą BLIK-a, czy transakcji z wykorzystaniem NFC. PeoPay oferuje wiele innych funkcji, które w niektórych przypadkach mogą być sporadycznie potrzebne. Właśnie dlatego wprowadzono możliwość personalizacji, która pozwoli dopasować interfejs do potrzeb użytkownika.

Trzymając się idei wygody i prostoty od teraz samodzielnie będzie można ustawić kafle usług, z których korzystamy najczęściej. To one będą wyświetlać się od razu, kiedy wejdziemy na pulpit. Nowością będzie możliwość przytrzymania takiego punktu, by na przykład udostępnić nasz numer konta osobie, która chce nam zrobić szybki przelew. Dzięki skrótom będzie można błyskawicznie sięgnąć po BLIK-a lub wykonać szybki przelew. Wszystko w zależności od naszych potrzeb. To użytkownik będzie decydował, jak wygląda ekran główny, a wszystko zaprojektowane zostało w sposób bardzo estetyczny i prosty w obsłudze, więc nawet nowy klient odnajdzie się w aplikacji bezproblemowo.

Ciekawą funkcją może być również PeoPay „stories”. W autorskim rozwiązaniu banku Pekao będą dostępne specjalnie spersonalizowane oferty oraz poradniki dotyczące korzystania z aplikacji. Do tego z aplikacji możliwe będzie złożenie wniosku bądź dyspozycji dla członka rodziny. W bazie aplikacji pojawi się ponad 100 różnych wniosków, które sprawią, że nie będziemy musieli już w każdej sprawie odwiedzać banku stacjonarnie.

Kontrola wydatków – swoich i …

Nową możliwością aplikacji PeoPay, którą docenią rodzice, jest możliwość kontroli stanu konta oraz wydatków swojej pociechy ze swojego pulpitu. W aktualizacji wprowadzono możliwość połączenia swojego konta z PeoPay KIDS, co ułatwi nam nadzór naszego dziecka.

Pulpit z widokiem na PeoPay KIDS

Równie istotna może stać się możliwość kupna biletu komunikacji miejskiej. Dodatkowo, poza samym kupnem, w czasie rzeczywistym będziemy mogli obserwować jego status. Tym samym nie zaskoczą nas już korki, które sprawiają, że bilet 20-miutowy nie starczył na naszą podróż.

Wiele osób zainteresuje również możliwość opłacenia miejsca parkingowego. Od teraz nie będziemy musieli szukać nerwowo parkomatu, gdy śpieszymy się na spotkanie. Co ważne, umożliwi nam to też przedłużenie opłaty, jeśli na przykład wizyta u lekarza w centrum miasta się opóźnia. Już nie będziemy musieli wybiegać z budynku, by dokupić bilet.

Z aplikacją możesz nabyć bilet lub opłacić miejsce parkingowe

Będziesz wiedział, co nowego w aplikacji

Pekao zdecydowało się również wprowadzić onbording zmian. Od teraz, z każdą aktualizacją użytkownik będzie otrzymywać garść informacji tego co jest zmieniane, wprowadzane lub usuwane. Dodatkowo specjalne materiały krok po kroku będą tłumaczyć, jak będzie można skorzystać z nowych możliwości.

Najnowsze zmiany będą wdrażane na początku maja, jednak nie staną się widoczne jednocześnie dla wszystkich klientów. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi na telefony z system iOS. Nie wiadomo, kiedy zostanie wprowadzona na telefony z Androidem.