Po prostu WOW. Nowa Motorola edge 30 to oficjalnie najcieńszy smartfon z 5G

Motorola ma już w swojej ofercie flagowca edge 30 Pro, przeznaczonego na ten rok. Teraz powitajmy sprzęt ze średniej półki – model Motorola edge 30, który może wywołać niemałe poruszenie na polskim rynku.

Cienka, ładna, może się podobać

Motorola edge 30 to naprawdę udany projekt – zwłaszcza pod względem estetycznym. Jeśli ktoś lubi kupowanie smartfonów „na wygląd”, to z pewnością będzie spoglądać na nową Motkę łaskawym okiem. Tylny panel odznacza się piękną matową fakturą tworzywa sztucznego, mieniącego się w silniejszym świetle. Na jego środku znajduje się charakterystyczne logo Motoroli, i nawet wyspa z aparatami nie straszy wielkością.

Firma na każdym kroku podkreśla, jak przyjemny w kontakcie z dłonią jest to smartfon. Zawdzięcza to wymiarom 159,4 x 74,2 x 6,8 mm. Wychodzi więc na to, że mamy do czynienia z najcieńszym smartfonem z 5G na rynku.

Motorola znana jest z tego, że nie ingeruje zbyt mocno w interfejs czystego Androida, co zwykle pomaga zachować dobre wrażenia z użytkowania sprzętu. W Motoroli Edge 30 na start mamy Androida 12, a firma obiecuje dwie kolejne duże aktualizacje systemu, z trzema latami poprawek bezpieczeństwa (raz na dwa miesiące).

Solidne podzespoły, świetny ekran

Co znajdziemy w środku? Od frontu patrzymy na 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z adaptacyjną częstotliwością odświeżania sięgającą 144 Hz. To naprawdę imponujący wynik – czasem niespotykany nawet we flagowcach. Z przodu, w otworze w wyświetlaczu mamy też kamerę 32 Mpix.

Procesami zarządza układ Qualcomm Snapdragon 778G+, wspierający się pracą 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Główny aparat ma 50 Mpix (f/2.0), a do tego mamy możliwość robienia fotografii za pomocą drugiej kamery 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem 114∘ (f/2.2). Jest też trzeci sensor pomocniczy 2 Mpix do badania głębi kadru (f/2.4).

7.5 Ocena

Co ciekawe, sprzęt udało się zasilić całkiem solidnym ogniwem baterii o pojemności 4020 mAh, a także zapewnić mu szybkie ładowanie 33 W. Smartfon zyskał głośniki stereo z Dolby Atmos, a także jest chroniony przed zachlapaniami, zgodnie ze standardem IP52.

Cena za Motorolę Edge 30 w Polsce

Motorola edge 30 będzie dostępna w sprzedaży także w naszym kraju, w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, zielonej i srebrnej. Opcja zielona wygląda naprawdę zachęcająco!

Sugerowana cena za nową Motkę to 2199 złotych w wersji 8 GB/128 GB. Całkiem nieźle – jak na zaprezentowaną specyfikację wydaje się to być uczciwy deal. Sprzęt trafi do sprzedaży na początku maja.