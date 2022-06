Android Automotive wkrótce zyska sporo funkcji, których naprawdę brakowało

Nowa wersja Android Automotive, systemu infotainment dostępnego m.in. w Volvo, wprowadza szereg usprawnień i pozytywnych zmian. Zadowoleni powinni być chociażby kierowcy, którzy niekoniecznie przepadają za korzystaniem z dotykowych wyświetlaczy w samochodzie.

Reklama

Wygodniejsza obsługa i lepsze wsparcie dla pokręteł

Niewykluczone, że Android Automotive w niedalekiej przyszłości stanie się najpopularniejszym systemem infotainment, stosowanym przez producentów samochodów. Jak już wspomniałem, obecnie instalowany jest on przez Volvo, ale zainteresowanie nim wyraża coraz więcej firm motoryzacyjnych – m.in. General Motors czy Honda.

Zaletą systemu jest wygodny dostęp do aplikacji i usług Google bez konieczności sięgania po smartfon z Android Auto. Mimo licznych zalet, użytkownicy skarżą się na mniejszą liczbą funkcji niż w przypadku BMW iDrive, Audi MMI czy chociażby wcześniejszego oprogramowania dostępnego w autach Volvo.

Oczywiście Google zdaje sobie sprawę z braków i niedociągnięć. Firma zamierza to naprawić w najbliższych aktualizacjach, a ta oznaczona jako Android Automotive 12L zapowiada się naprawdę interesująco.

(fot. Android Police)

W nowej wersji sporo uwagi poświęcono obsłudze systemu. Wprowadzone zostały przyciski szybkiego dostępu, które pozwalają producentom samochodów na dodawanie wybranych ustawień (np. przełączników Bluetooth) do SysUI (np. paska stanu), aby umożliwić użytkownikom bezpieczną zmianę ważnych ustawień podczas prowadzenia samochodu.

Kolejna nowość dotyczy ulepszeń w rozwiązaniu określanym przez Google jako „podpora obrotowa”. Chodzi tutaj o obsługę systemu z wykorzystaniem fizycznych pokręteł i przycisków, takich jak pokrętło BMW iDrive. Miejmy nadzieję, że zachęci to producentów samochodów do stosowania właśnie takich kontrolerów, obok już dostępnych ekranów dotykowych. Często bowiem okazują się one najlepszym i najwygodniejszym podejściem do obsługi systemu infotainment w samochodzie.

Android Automotive 12L przynosi jeszcze personalizację interfejsu użytkownika z wykorzystaniem wtyczek „interfejsu samochodowego”, a także Remont UX i ulepszenia grupowych powiadomień.

Większe bezpieczeństwo i zmiany w łączności Bluetooth

Google, na stronie przeznaczonej dla deweloperów, opisującej zmiany w Android Automotive 12L, wspomina jeszcze o poprawionej wydajności ponownego połączenia Bluetooth oraz bazie wiadomości, mającej zapewnić większą elastyczność aplikacjom do przesyłania wiadomości, które opierają się na technologii Bluetooth.

Opisywana aktualizacja Android Automotive to również usprawnienia dotyczące łączności Wi-Fi, nowe funkcje związane z audio i sterowaniem głośnością, szyfrowanie plików i danych dotyczących samochodu, a także poprawa niezawodności pracy systemu. Ponadto wprowadzony został przełącznik lokalizacji zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS), który pozwala użytkownikowi kontrolować dostęp do lokalizacji urządzenia dla aplikacji używanych przez ADAS.

Trzeba przyznać, że zmian jest naprawdę sporo i powinny one odczuwalnie poprawić korzystanie z Android Automotive. Aktualizacja trafi do pierwszych samochodów zapewne już niebawem.