Dzięki AMD naukowcy szybciej dokonają przełomowych odkryć

AMD to nie tylko wydajne procesory czy karty graficzne stworzone z myślą o komputerach osobistych. Producent tworzy także podzespoły z segmentu HPC, czyli systemów obliczeniowych dużej skali. Amerykański gigant ogłosił, że dzięki jego mikroukładom powstał pierwszy na świecie eksaskalarny superkomputer Frontier, który jest w stanie dostarczyć ogromną wydajność.

Frontier to pierwszy na świecie eksaskalarny superkomputer

Systemy HPC zapewniają ogromną wydajność w obliczeniach operacji zmiennoprzecinkowych. Tę moc w informatyce wyraża się przy pomocy FLOPS (floating operations per second). Najprościej mówiąc, 1 FLOP to jedna operacja tego typu na sekundę. Z racji na coraz bardziej zaawansowane układy stosuje się wielokrotności FLOPS – m.in. wykorzystywane w marketingu przez producentów sprzętu GFLOP (109 FLOPS).

Do niedawna nawet najlepsze superkomputery oferowały moc petaflopów (1015 FLOPS), ale przyszedł czas na kolejny skok w zwiększeniu mocy obliczeniowej. Frontier to pierwszy na świecie superkomputer, który przekroczył barierę petaflopa. Jego moc obliczeniową wyraża się w eksaflopach, bowiem sięga ona aż 1,1 EFLOP (1018 FLOPS), co oznacza, że komputer jest w stanie wykonać ponad trylion operacji w ciągu jednej sekundy. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to bardzo dużo.

Jest to zarazem najszybszy superkomputer tego typu na świecie (w rankingu TOP500), pod względem mocy obliczeniowej przewyższając były Numer 1 ponad dwukrotnie – Supercomputer Fugaku, obecnie piastujący drugie miejsce, oferuje 537 PFLOPS. System Frontier w rankingu Green500 zajmuje drugie miejsce i może pochwalić się efektywnością energetyczną na poziomie 52.2 GFLOP na jeden wat.

Warto również dodać, że Frontier oferuje bardzo wysoką wydajność w testach sztucznej inteligencji HPL-AI – zapewniając moc 6,86 EFLOP. Superkomputer został opracowany przez HPE oraz AMD dla Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Frontier jest zbudowany z procesorów AMD Epyc 3. generacji oraz akceleratorów graficznych AMD Instinct MI250x.

Dzięki AMD naukowcy mogą dokonać ważnych odkryć

Superkomputery to obecnie główna nadzieja naukowców, którzy zajmują się badaniami z przeróżnych dziedzin nauki. W dzisiejszych czasach grają one bardzo ważną rolę, wykonując obliczenia, których człowiek nie jest w stanie. Dostępność superkomputerów nie jest tak dobra jak zwykłych komputerów osobistych – z tego powodu AMD stworzyło Fundusz HPC.

Dzięki niemu naukowcy i badacze z całego świata, którzy pracują w różnych dziedzinach – od walki z COVID-19 aż po zmiany klimatu – mają dostęp do ogromnych możliwości obliczeniowych. AMD ofiarowało już 20 PFLOP (petaflopów) mocy o wartości rynkowej ponad 31 mln dolarów dla 28 instytucji w 8 krajach.

Wsparcie od AMD uzyskało m.in. niemieckie Centrum Superkomputerowego w Stuttgarcie (HLRS), gdzie tworzony jest model przewidujący rozwój pandemii COVID-19, a także lepsze i dokładniejsze prognozy dla ekspertów ochrony zdrowia i rządu. Z kolei włoski Uniwersytet w Trento wykorzystuje moc obliczeniową zafundowaną przez AMD do badań nad genami – określania wzajemnych powiązań ludzkich genów.

To tylko dwa przykłady – podobnych ośrodków badaniowych wspieranych przez fundusz AMD HPC jest jeszcze 26. Dzięki wsparciu AMD naukowcy mogą szybciej dokonać ważnych odkryć również z innych dziedzin nauki, na co oczywiście z niecierpliwością czekamy.