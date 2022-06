Przygotuj się, bo wkrótce Twój smartfon z Androidem będzie miał nowe funkcje

Google nieustannie rozwija Androida i dodaje do niego nowe funkcje. W najbliższych tygodniach posiadacze urządzeń z tym systemem operacyjnym dostaną dostęp do kolejnych opcji, które z pewnością będą chętnie wykorzystywane przez użytkowników.

Nowości w klawiaturze Gboard

Pierwszą nowością jest szersze udostępnienie funkcji, dotychczas dostępnej ekskluzywnie na smartfonach z serii Google Pixel. Mowa o technologii, która automatycznie konwertuje słowa, które użytkownik wpisuje na klawiaturze Gboard, na niestandardowe naklejki z tekstem. Opcja ta będzie dostępna podczas korzystania z klawiatury z ustawionym językiem angielskim (amerykańskim).

źródło: Google

Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami lata, klawiatura Gboard została również wzbogacona o nowe połączenia emoji w Emoji Kitchen – Google podaje, że użytkownicy będą mieli dostęp do ponad 1600 nowych kombinacji (stworzą na przykład arbuzową piłkę nożną). Ponadto pojawi się wiele naklejek na bazie tęczy, co jest bezpośrednio związane z Miesiącem Dumy.

Nowe funkcje dostępności na smartfonach z Androidem

Kolejna porcja nowości jest skierowana do osób z problemami ze słuchem i wzrokiem. Google poinformowało o aktualizacji aplikacji Wzmacniacz dźwięku, która używa smartfona do wzmocnienia i filtrowania ważnych dźwięków wokół użytkownika. Najnowsza aktualizacja przynosi ulepszoną redukcję szumów z otoczenia, szybszy i dokładniejszy dźwięk oraz ulepszony interfejs użytkownika, który jest łatwiejszy do zobaczenia.

źródło: Google

Google poinformowało również o aktualizacji aplikacji Lookout, skierowanej do osób słabowidzących i ślepych, która wykorzystuje aparat w smartfonie z Androidem, aby zapewnić informacje o otaczającym użytkownika świecie w różnych trybach. Do ich listy dołączył nowy tryb obrazów, który wykorzystuje najnowszy model uczenia maszynowego Google, aby zrozumieć, co jest na obrazie – użytkownik dzięki niemu może usłyszeć jego opis, po prostu otwierając go w dowolnej aplikacji (na przykład w Gmailu).

źródło: Google

Ponadto ogłoszono ulepszenia trybu tekstowego, trybu dokumentów, trybu etykiety żywności i trybu odkrywania, dzięki którym aplikacja Lookout ma być dokładniejsza. Przy okazji Google przypomina, że działa ona również offline, tj. bez połączenia z internetem.

Nowość w płatnościach w aplikacjach

Ostatnia z zapowiedzianych przez Google nowości dotyczy punktów Google Play, które użytkownicy mogą zdobywać, na przykład kupując aplikacje lub gry w Sklepie Play i gry w Stadia na Androidzie, subskrybując Google One na Androidzie, a także dokonując zakupów w aplikacjach lub grach oraz subskrypcji.

Wkrótce użytkownicy będą mogli wykorzystać swoje punkty Google Play podczas zakupów w aplikacjach przy kasie bez opuszczania ulubionych aplikacji i gier. Co ważne, zostanie udostępniona możliwość zapłacenia całości punktami Google Play lub części (pozostała część należności może zostać uregulowana w inny sposób).

źródło: Google

Punkty Google Play nie są jednak dostępne w Polsce. Do tego programu lojalnościowego mogą zapisać się użytkownicy z Australii, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hongkongu, Indonezji, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Arabii Saudyjskiej, Republiki Południowej Afryki, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.