Qualcomm ma coś dla miłośników słuchawek Bluetooth: nową technologię aptX Lossless

Słuchawki bezprzewodowe stały się już tak popularne, że coraz mniej osób dobiera do smartfona inny sprzęt grający niż taki działający przez Bluetooth. Technologie przesyłania dźwięku są coraz lepsze – na przykład Qualcomm opracował nową o nazwie aptX Lossless.

Jakość dźwięku CD przez Bluetooth

Qualcomm zaprezentował aptX Lossless, które umożliwi bezprzewodowe przesyłanie dźwięku o jakości CD przez Bluetooth. Sygnał ma szczytowe parametry 16 bit i 44,1 kHz, a więc zapewni bardzo dobry odbiór dźwięków, których dokładność reprodukcji będzie już zależeć tylko od posiadanego przez nas sprzętu audio. Użytkownik będzie mógł też wybrać, że woli nieco gorszą jakość, o parametrach 24-bit 96 kHz.

AptX Lossless to rozwinięcie technologii aptX Adaptive, która dynamicznie wykrywa i skaluje jakość strumienia audio, gdy użytkownik odtwarza bezstratny plik lub gdy warunku przesyłu sygnału są korzystne. Przesyłanie dźwięku odbywa się z szybkością 1 Mbit/s, ale może być też skalowana w dół do 140 kbit/s w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe wykorzystanie lepszej przepustowości sygnału radiowego.

Qualcomm jest zdania, że aptX Lossless będzie powszechnie dostępny do wykorzystania w urządzeniach pod koniec 2021 roku. Oznacza to, że na wyższą jakość przesyłania muzyki przez Bluetooth jeszcze sobie poczekamy.

Są też i dobre wieści. Dotychczasowe rozwiązania Snapdragon Sound, opracowywane przez Qualcomma, są coraz szerzej wykorzystywane przez takich uznanych producentów akcesoriów audio jak Edifier, Master & Dynamic czy Xiaomi.

Według Jamesa Champmana, pełniącego funckcje wiceprezesa i menedżera generalnego Qualcomm Technologies International, Ltd., bezstratny przesył audio przez Bluetooth to duży krok naprzód. Do tej pory słuchający muzyki bezprzewodowo zawsze musieli godzić się na jakieś kompromisy. Osiągnięcie jakości CD w słuchawkach bez kabli na pewno uprzyjemni niejeden spacer, trening czy przemieszczanie się w środkach komunikacji miejskiej.