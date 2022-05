Google może zaprezentować aż trzy flagowce. Nowy Pixel celuje w półkę premium

Nadchodząca linia smartfonów Google Pixel zaczyna kreować się przed nami coraz bardziej wyraźnie. Niespodziewanie dostrzeżono, że gigant z Mountain View poza budżetowym, średnim oraz flagowym modelem pracuje nad urządzeniem celującym w segment premium. Co wiemy na jego temat?

Pixel 7 i 7 Pro bez większych zmian w wyświetlaczu

Nie od dziś wiemy, że Google wkrótce zaprezentuje nowe smartfony Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro. Im bliżej do ich premiery, tym więcej szczegółów na temat specyfikacji tych urządzeń trafia do sieci. Dzięki najnowszym, nieoficjalnym informacjom dowiedzieliśmy się, że zmian w wyświetlaczach nowych smartfonów będzie bardzo niewiele.

Jak podają źródła, Google przygotowało już sterowniki wyświetlaczy dla Pixela 7 oraz Pixela 7 Pro. Z danych znajdujących się w oprogramowaniu można wyczytać, że podstawowy model smartfona Google zaoferuje wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 1080×2400 pikseli, odświeżany z maksymalną częstotliwością 90 Hz. Model z dopiskiem Pro ma otrzymać ekran oferujący rozdzielczość WQHD+ 1440×3120 pikseli i odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Pixel 7 i Pixel 7 Pro (źródło: Google)

Brzmi znajomo? To dlatego, że taką samą specyfikacją cechują się wyświetlacze montowane w zeszłorocznych urządzeniach. Co więcej, redakcja 9to5Google podaje, że są to najzwyczajniej w świecie… te same wyświetlacze.

Oprócz samej specyfikacji, nie zmienił się również numer modelu, co wskazuje na to, że wszelkie potencjalne nowości będą leżały wyłącznie po stronie oprogramowania. Wśród nich ma się znaleźć tryb 1080p, który trafi do Pixela 7 Pro i pozwoli użytkownikom nieco wydłużyć czas pracy na baterii.

Nowością będzie procesor Tensor 2. generacji

Pojawiły się również informacje, że procesor Google Tensor 2, który ma być sercem nowych urządzeń, również będzie produkowany przez Samsunga. Nie znamy wielu szczegółów na jego temat, lecz pierwsze doniesienia podają, że SoC drugiej generacji został oznaczony numerem modelu GS201 i będzie zawierać nieznany dotąd układ łączności Exynos Modem 5123.

Mówi się o tym, że masowa produkcja tego procesora wystartuje w czerwcu 2022 roku i w jej trakcie zostanie wykorzystany proces technologiczny 4 nm (nie zaś 5 nm, jak w przypadku układu Tensor 1. generacji). Samsung ma w nowym SoC zastosować technologię nazwaną panel-level packaging (PLP) w celu zwiększenia wydajności produkcji i zmniejszenia kosztów.

Google Tensor (źródło: Google)

Google wyda na rynek nowy smartfon Premium

Poza modelami Pixel 7, Pixel 7 Pro oraz Pixel 7a, Google szykuje kolejne urządzenie. Ma to być nowy, high-endowy smartfon klasy premium, wykorzystujący procesor Tensor 2. generacji. Jego wyświetlacz ma mieć identyczne wymiary jak ten, który trafił do Pixela 6 Pro (i trafi również do Pixela 7 Pro). Rozdzielczość i odświeżanie ekranu też pozostaną na tym samym poziomie. Produkcją tego podzespołu zajmie się BOE, nie zaś Samsung, który dostarczy ekrany do pozostałych Siódemek.

Na temat nowego smartfona, oznaczonego jako G10, nie wiemy wiele więcej, lecz drogą eliminacji możemy odrzucić przypuszczenia, jakoby miał to być składany smartfon lub tablet (oba zadebiutują dopiero w 2023 roku). Urządzenie ma być zbliżone do flagowego modelu Pixel 7 Pro i najpewniej zaoferuje coś „ekstra” względem niego, podobnie do smartfonów Samsung Galaxy S z dopiskami „plus” oraz „Ultra”.

Więcej danych na temat nadchodzących smartfonów Google powinno pojawić się w sieci nieco bliżej ich premiery.