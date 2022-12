Android Auto i Xiaomi to niekoniecznie dobre połączenie. Użytkownicy skarżą się na błędy

Co słychać w świecie Android Auto? Z jednej strony Google wreszcie rozpoczęło wprowadzanie nowego interfejsu. Z drugiej jednak, użytkownicy Xiaomi skarżą się na poważny problem z oprogramowaniem dla kierowców.

Android Auto przestał działać

Jak przed chwilą wspomniałem, firma z Mountain View powoli wprowadza interfejs Coolwalk. Przynosi on szereg pozytywnych zmian, ale wciąż nie trafił do wielu użytkowników. Co więcej, wypada zaznaczyć, że według pierwszych założeń miał być dostępny u wszystkich pod koniec wakacji, ale tak się nie stało.

Niektórzy wyczekują pojawienia się Android Auto z odświeżonym wyglądem, a inni nie mogą w ogóle korzystać z oprogramowania dla kierowców. Delikatnie mówiąc nie wygląda to zbyt dobrze.

Tym razem zgłoszenia dotyczą smartfonów Xiaomi, w których zainstalowane jest MIUI 13. Okazuje się, że korzystanie z nakładki Google na system infotainment stało się niemożliwe. Użytkownicy wskazują, że Android Auto po po prostu przestał się uruchamiać.

Nowy wygląd Android Auto (fot. Android Police)

Błąd wciąż nie został naprawiony

Warto zaznaczyć, że choć problem występuje w różnych samochodach, a niektórzy doświadczają go już od września tego roku, to wciąż nie jest dostępne w pełni działające rozwiązanie.

Nie pomaga wyczyszczenie pamięci podręcznej, zmiana kabla, a nawet ponowne zainstalowanie Android Auto. Część osób próbowała powrotu do starszej wersji aplikacji, ale to również nie przyniosło żadnego rezultatu. Możliwe więc, że problem jest bardziej złożony i może być winne oprogramowanie Xiaomi, a nie Google.

Co więcej, zespół Android Auto jest świadomy opisywanego problemu, ale… nie udało mu się go odtworzyć. Sytuacja nie wygląda więc zbyt dobrze dla użytkowników wybranych smartfonów Xiaomi. W końcu nie mogą oni korzystać z aplikacji Google i nic nie słychać o tym, by błąd miał być w najbliższym czasie naprawiony.

Oczywiście problem nie występuje u wszystkich właścicieli smartfonów Xiaomi z MIUI 13. Nie oznacza to jednak, że należy go bagatelizować. Pozostaje chyba tylko mieć nadzieję, że z czasem pojawi się odpowiednie rozwiązanie.

Warto jeszcze dodać, że błędy występują także u konkurencji. Niedawno mogliśmy dowiedzieć się o problemach użytkowników Apple CarPlay, aczkolwiek dotyczyły one tylko aplikacji Mapy Google, więc raczej wina nie leżała po stronie Apple.