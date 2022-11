Nowy wygląd Android Auto dostępny jako beta. Można już testować!

Trzeba przyznać, że Google kazało nam długo czekać na nowy interfejs Android Auto. Co prawda nie został on wdrożony jeszcze u wszystkich użytkowników, ale powinno to zmienić się już niebawem. Znacząco przeprojektowany wygląd jest już bowiem dostępny w wersji beta.

Reklama

Sporo nowości w Android Auto

Nowy interfejs, o nazwie kodowej Coolwalk, mogliśmy zobaczyć już kilka miesięcy temu. Firma z Mountain pochwaliła się nim podczas tegorocznej konferencji Google I/O, która odbyła się w maju. Wówczas dowiedzieliśmy się, że zmiany trafią do użytkowników do końca wakacji.

Cóż, Google nie udało się spełnić wspomnianej przed chwilą obietnicy. Mamy już połowę listopada, a wciąż w stabilnym kanale oferowany jest starszy interfejs Android Auto. Szkoda, bo zmiany zapowiadają się naprawdę obiecująco.

Nowy wygląd to przede wszystkim spore zmiany na głównym ekranie, w którym do dyspozycji otrzymujemy duże i interaktywne kafelki. Największy przeznaczony jest na nawigację, na drugim można wyświetlić m.in. elementy odtwarzacza muzyki (np. Spotify) lub aplikację do podcastów. Na trzecim, opcjonalnym kafelku, pojawiają się kontekstowe sugestie z Asystenta Google.

Co więcej, Google zadbało, aby nakładka była lepiej dostosowana do różnych ekranów w samochodach. Oznacza to, że interfejs będzie mógł wypełnić prawie cały wyświetlacz także w przypadku pionowych ekranów.

(fot. Android Police)

Nowy interfejs w Android Auto już dostępny, ale…

Wreszcie, po miesiącach czekania, znacząco odświeżony interfejs Android Auto zaczyna trafiać do użytkowników. Należy mieć na uwadze, że obecnie w wersji beta aplikacji, ale zapowiada to jego bliską premierę w kanale stabilnym.

Co ciekawe, nie zabrakło kilku zmian względem tego, co mogliśmy zobaczyć jeszcze w maju tego roku. Na pasku, który zależnie od ekranu w samochodzie, zlokalizowany jest z boku lub na dole, pojawiły się skróty do aplikacji. Dzięki nim przełączanie się pomiędzy nawigacją a odtwarzaczem muzyki powinno być odczuwalnie wygodniejsze.

Jak już wcześniej wspomniałem, nowy Android Auto udostępniany jest właśnie w kanale beta. Do programu testów można dołączyć w Google Play lub po prostu pobrać najnowszą wersję beta z APKMirror.

Warto mieć na uwadze, że nowy interfejs włączany jest po stronie serwera. Oznacza to, że nie wystarczy tylko zainstalować najnowszą betę. Musimy mieć jeszcze trochę szczęścia, aby dostać się do grona „wybrańców”. Niektórzy informują, że pomóc może ponowne uruchomienie smartfona, ale nie jest to metoda w 100% skuteczna.